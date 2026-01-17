وزير خارجية البوسنة والهرسك: لدينا علاقات ثنائية ممتازة مع مصر

أكد وزير الخارجية بالبوسنة والهرسك، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي: “كنت منبهر بالمتحف المصري الكبير وبالقاهرة، ولدينا علاقات ثنائية ممتازة”.

وأضاف: “ندعم كل إعلان وقرار فيما يتعلق بغزة، ونقدر دعم مصر لبلادنا، ونحن سعيدون على توقيع بروتوكول تعاون بين وزراة خارجية مصر وبيننا”.

وتابع: “هذه الدولة بها غالبية أوروبية مسلمة، وستروا مساجد وكنائس فى مناطق قريبة للغاية، وأدعوكم جميعا لزيارتها، ونرى مصر أنها مسار وبدأ القارة الإفريقية”.

وأشار: “مصر مشهورة للغاية ومقصد سياحي صيفي للشعب البوسني، وتحدثنا على التعاون وكذلك التحديات فى أوروبا”.