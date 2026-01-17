قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
أصل الحكاية

زجاجة حليب على مكتب البيت الأبيض.. ما القصة؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أمينة الدسوقي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانونا يسمح بإعادة الحليب كامل الدسم إلى الوجبات المدرسية، منهياً قيودًا استمرت لسنوات على منتجات الألبان الأعلى دهونا، والتي فرضت خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

زجاجة حليب على مكتب البيت الأبيض

وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وضع ترامب زجاجة حليب على مكتبه، بحضور مشرعين وممثلين عن قطاع الألبان وأطفالهم، قائلاً: “سواء كنت ديمقراطيا أو جمهوريا، فإن الحليب كامل الدسم شيء رائع”، في إشارة رمزية إلى الجدل الممتد حول سياسات التغذية المدرسية.

تحول في الإرشادات الغذائية الأميركية

يأتي توقيع القانون بعد أيام من صدور الإرشادات الغذائية الأميركية للفترة 2025–2030، والتي أوصت بتضمين منتجات الألبان كاملة الدسم ضمن نظام غذائي صحي، في تحول لافت عن توصيات سابقة كانت تدعو إلى الاكتفاء بالحليب قليل أو منزوعة الدسم للأطفال فوق سن الثانية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التغيير مع حلول فصل الخريف المقبل، رغم أن بعض مسؤولي التغذية المدرسية وصناعة الألبان أشاروا إلى أن تنفيذ القرار قد يستغرق وقتًا أطول في بعض المدارس بسبب الحاجة إلى تعديل سلاسل التوريد وتقدير حجم الطلب.

خيارات أوسع في كافتيريات المدارس

وبموجب القواعد الجديدة، ستلزم المدارس بتوفير مجموعة متنوعة من خيارات الحليب، تشمل الحليب كامل الدسم، والخالي من اللاكتوز، إلى جانب بدائل غير ألبانية مطابقة للمعايير الغذائية المعتمدة.

ويُنظر إلى هذا التوسع باعتباره محاولة للتوفيق بين الأذواق المختلفة للطلاب وتلبية احتياجات غذائية خاصة.

ما أصل الجدل حول الحليب؟

منذ تسعينيات القرن الماضي، أوصت الإرشادات الغذائية الفيدرالية بأن يستهلك الأطفال فوق سن السنتين الحليب قليل أو خالي الدسم، للحد من الدهون المشبعة وحظيت هذه التوصيات بدعم من مؤسسات صحية بارزة، من بينها الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال وجمعية القلب الأميركية.

وترى هذه الجهات أن الإفراط في الدهون المشبعة قد يرفع مستويات الكوليسترول ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

الحليب كامل الدسم فوائد أم مخاطر؟

يؤكد عدد من خبراء التغذية أن الحليب كامل الدسم غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين “د”، ولا تختلف قيمته الغذائية الأساسية عن الحليب قليل الدسم، سوى في محتوى السعرات والدهون.

وتشير ميغان لوت، أخصائية التغذية في جامعة ديوك، إلى أن الحليب قليل الدسم يوفر نفس الفوائد الغذائية تقريبًا، لكن بسعرات حرارية ودهون مشبعة أقل، موضحة أن كوبًا واحدًا من الحليب كامل الدسم يحتوي على سعرات حرارية أعلى بنحو 80% مقارنة بالحليب الخالي من الدسم،  وفقا لموقع " nytimes".

دراسات متباينة ونتائج غير حاسمة

في المقابل، أظهرت دراسات حديثة نتائج مغايرة ففي مراجعة علمية نُشرت عام 2020، تبين أن الأطفال الذين تناولوا الحليب كامل الدسم كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة مقارنةً بأقرانهم الذين شربوا الحليب قليل الدسم.

كما أشارت أبحاث محدودة إلى أن نوع الحليب لا يؤثر بشكل ملحوظ على ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول لدى الأطفال، رغم أن معظم هذه الدراسات اعتمدت على الملاحظة ولم تحسم العلاقة السببية بشكل قاطع.

انتقادات وتحذيرات صحية

وأثار القرار انتقادات من منظمات معنية بالصحة العامة، من بينها مركز العلوم والمصلحة العامة، الذي اعتبر أن استثناء الدهون المشبعة في الحليب من الحدود الغذائية المدرسية “يفتح الباب أمام استهلاك مفرط للدهون المشبعة”.

وأشار المركز إلى أن ما بين 75 و85% من الأطفال في الولايات المتحدة يتناولون بالفعل كميات من الدهون المشبعة تفوق المعدلات الموصى بها.

قانون مثير للجدل بين السياسة والصحة

ويرى مراقبون أن عودة الحليب كامل الدسم إلى المدارس الأميركية تعكس تداخل السياسة بالتغذية، في ظل انقسام علمي غير محسوم حول الخيار الأفضل للأطفال، وبينما يعتبره أنصار القرار تصحيحًا لمسار غذائي مبالغ في تقييده، يحذر معارضوه من تداعيات صحية محتملة على المدى البعيد.

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مسجد
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
قافلة طبية
