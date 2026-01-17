الأسهم الأمريكية تهبط مع تردد ترامب بشأن ترشيح هاسيت لرئاسة الفيدرالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، أمس الجمعة، لتتكبد خسائر أسبوعية، وسط تردد الرئيس دونالد ترمب حيال ترشيح كيفن هاسيت لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أغلق مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) منخفضاً بنسبة 0.06% في نيويورك، بعدما كان قد قلّص مكاسب وصلت إلى 0.3%. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.07%. وارتفع مؤشر "راسل 2000" بنسبة 0.1%، متفوقاً على مؤشر "إس آند بي 500" للجلسة الحادية عشرة على التوالي.

كان يُنظر إلى هاسيت على أنه أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول. غير أن ترمب قال، خلال فعالية في البيت الأبيض، إنه يفضّل بقاء هاسيت في منصبه مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني.