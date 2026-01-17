طلب إحاطة حول تأخر تكليف خارجي طب الإنسان

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار و وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان و عدم وضع حلول للحفاظ على مستقبل الأطباء و المهنة.

وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة النائبة راوية مختار إلى أنه في ظل تزايد الأعداد بشكل غير مسبوق و أيضا سوء التخطيط في فتح المزيد من كليات طب الأسنان و عدم التنسيق و ربط أعداد الخريجين بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاع الصحي نجد أننا أمام أزمة حقيقية يجب التدخل وحلها.