داخل نادى صحى.. الشرطة تداهم وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (10 سيدات ، 7 أشخاص "5 منهم يحملون جنسيات أجنبية" ولـ2 منهم معلومات جنائية) وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





