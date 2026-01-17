فكر في التحويش..قبل ما تحتاج ومتلاقيش.. حملة لطلاب إعلام الإسكندرية

قدّم طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية، حملة إعلامية طلابية بعنوان «فكر في التحويش… قبل ما تحتاج ومتلاقيش»، تحت إشراف أكاديمي من الدكتورة إيمان عبدالوارث، وإشراف عملي من المخرج عمر البارودي، المخرج بالقناة الخامسة، وذلك في إطار المشروعات التطبيقية لمادة الحملات الإعلامية.



واعتمدت الحملة على ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، تمثّل إطارًا متكاملًا لمعالجة القضية، الأول يتمثل في إبراز أهمية الادخار بوصفه وسيلة أساسية لتحقيق الأمان المالي، وخط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات المفاجئة، بما يمنح الشباب قدرة أكبر على التخطيط للمستقبل واتخاذ قرارات أكثر استقرارًا.

ويركز المحور الثاني على معوقات الادخار، وفي مقدمتها ضعف الدخل، وغياب الوظائف المستقرة، والشعور بالإحباط الناتج عن الأوضاع الاقتصادية، حيث تعاملت الحملة مع هذه المعوقات باعتبارها مشكلات واقعية تتطلب حلولًا عملية، لا مجرد أعذار.



أما المحور الثالث، فيتضمن مجموعة من الحلول التي تجمع بين الواقعية والطموح، من بينها تشجيع الشباب على اكتشاف مهاراتهم الشخصية وتحويلها إلى مصادر دخل إضافية، والتوعية بأهمية الاستثمار وفقًا لإمكانات كل فرد، وتسليط الضوء على الذهب كوسيلة ادخارية طويلة الأجل، إلى جانب التعريف بمبادرات الإسكان الموجهة للشباب، والتأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل لتحقيق أمان مالي حقيقي.

