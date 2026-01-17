إقبال كبير على انتخابات نقابة المحامين بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المحامين على المشاركة في انتخابات نقابة المحامين الفرعية، والتي تُجرى لاختيار مجلس جديد يقود العمل النقابي خلال الفترة المقبلة، وسط أجواء ديمقراطية وتنظيم جيد داخل مقار اللجان الانتخابية.

وانطلقت العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، حيث يتوافد المحامون من مختلف مراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم، في إطار حرصهم على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم داخل النقابة، بما يسهم في دعم العمل النقابي وتحقيق مطالب المحامين والدفاع عن مصالحهم المهنية.



وتُجرى الانتخابات لاختيار 7 أعضاء لمجلس النقابة الفرعية، إلى جانب مقعد مخصص للشباب، فضلًا عن انتخاب نقيب للمحامين بالوادي الجديد، ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس 14 محاميًا، يتوزعون جغرافيًا على مراكز المحافظة المختلفة، حيث يترشح 4 محامين من مركز الداخلة، و3 محامين من مركز الفرافرة، و7 محامين من مركز الخارجة، في مشهد يعكس التنوع الجغرافي والمشاركة الواسعة بين أبناء المهنة.

أما على مقعد النقيب، فيتنافس مرشحان من مركز الخارجة، هما المحامي شعبان عبد الغفار، والمحامي محمد عمر علي، وسط متابعة واهتمام من جموع المحامين، نظرًا لأهمية هذا المنصب ودوره المحوري في تمثيل النقابة والدفاع عن حقوق أعضائها أمام الجهات المختلفة.

وأكد عدد من المحامين أن الإقبال الملحوظ يعكس وعي أبناء المهنة بأهمية المشاركة في الاستحقاقات النقابية، وحرصهم على اختيار من يمثلهم بكفاءة خلال المرحلة المقبلة، مشيدين بحسن التنظيم داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات بسهولة ويسر.

وتأتي انتخابات نقابة المحامين بالوادي الجديد في إطار تعزيز العمل النقابي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة، نظرًا لدورها المهم في تمثيل المحامين والدفاع عن حقوقهم بما يسهم في تطوير الأداء النقابي وتحقيق تطلعات المحامين على مستوى المحافظة.