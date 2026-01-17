قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أخبار البلد

أحمد عثمان يعلن اعتذاره عن خوض انتخابات المهندسين

الديب أبوعلي

أعلن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، اعتذاره عن خوض انتخابات نقابة المهندسين في دورتها الحالية (2026–2030)، مؤكدًا أن قراره يأتي إيمانًا بأهمية إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للمشاركة الفعالة في العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.

وكان المهندس أحمد عثمان عضو المجلس الأعلى السابق، أول المتقدمين بأوراق ترشحهم على منصب النقيب العام لمهندسي مصر، مع فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم 11 يناير الجاري.

ووجّه عثمان الشكر لجموع مهندسي مصر على ما منحه من دعم وثقة خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن نقابة المهندسين ستظل بيتًا جامعًا لكل أبنائها، وأن المرحلة الراهنة تتطلب ضخ دماء جديدة قادرة على التطوير والتجديد ومواكبة تحديات العصر.

وأكد أن اعتذاره عن الترشح لا يعني تخليه عن دعم قضايا المهندسين، بل سيواصل مساندة كل الجهود المخلصة والرؤى الجادة التي تستهدف الارتقاء بالمهنة وخدمة أعضائها.

واختتم المهندس أحمد عثمان، تصريحه بالتأكيد على دعمه لاستقرار الوطن، متمنيًا لمصر دوام التقدم في ظل قيادتها الرشيدة.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يونايتد ضد السيتي.. الشوط الأول ينتهي بلا أهداف في ديربي مانشستر

اتحاد الغوص والإنقاذ

الجمعية العمومية لاتحاد الغوص والإنقاذ تعتمد تعديلات اللائحة بالإجماع

منتخب مصر

3 ملايين و200 ألف دولار جائزة منتخب مصر حال الفوز بـ المركز الثالث

بالصور

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

