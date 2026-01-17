أحمد عثمان يعلن اعتذاره عن خوض انتخابات المهندسين

أعلن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، اعتذاره عن خوض انتخابات نقابة المهندسين في دورتها الحالية (2026–2030)، مؤكدًا أن قراره يأتي إيمانًا بأهمية إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للمشاركة الفعالة في العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.

وكان المهندس أحمد عثمان عضو المجلس الأعلى السابق، أول المتقدمين بأوراق ترشحهم على منصب النقيب العام لمهندسي مصر، مع فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم 11 يناير الجاري.

ووجّه عثمان الشكر لجموع مهندسي مصر على ما منحه من دعم وثقة خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن نقابة المهندسين ستظل بيتًا جامعًا لكل أبنائها، وأن المرحلة الراهنة تتطلب ضخ دماء جديدة قادرة على التطوير والتجديد ومواكبة تحديات العصر.

وأكد أن اعتذاره عن الترشح لا يعني تخليه عن دعم قضايا المهندسين، بل سيواصل مساندة كل الجهود المخلصة والرؤى الجادة التي تستهدف الارتقاء بالمهنة وخدمة أعضائها.

واختتم المهندس أحمد عثمان، تصريحه بالتأكيد على دعمه لاستقرار الوطن، متمنيًا لمصر دوام التقدم في ظل قيادتها الرشيدة.