وصول ثاني أفواج رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الفرافرة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، وصول ثاني أفواج رحلات مبادرة اعرف بلدك إلى مدينة الفرافرة، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 22 يناير 2026، بمشاركة 50 شابًا وفتاة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الرحلة تضمنت زيارة عدد من المعالم السياحية والطبيعية بمدينة الفرافرة، وعلى رأسها محمية الصحراء البيضاء، حيث تعرف المشاركون على طبيعتها الفريدة وتكويناتها الجيولوجية المميزة، وما تمثله من قيمة سياحية وبيئية مهمة.

وفي هذا السياق، أكد محمد فكري أن رحلات مبادرة اعرف بلدك تمثل أهمية كبيرة في تعريف الشباب بالمقومات السياحية والحضارية التي تمتلكها مصر، وتسهم في تنمية الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والفخر بالوطن، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من خلال التفاعل المباشر مع الطبيعة والتراث المصري.