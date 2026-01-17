قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 شاشة عرض لـ عائشة لا تستطيع الطيران في ألمانيا

سعيد فراج

حصل الفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران على ٣٠ شاشة عرض له في ألمانيا وهو العرض الذي بدأ مؤخرا. 

لتتواصل بهذا نجاحات الفيلم عالميا سواء تجاريا في المهرجانات العالمية الكبرى 

الفيلم يتم توزيعه هناك عبر شركة Rapid Eye Movies للتوزيع السينمائي.

وكان قد  انطلق في  عرضه عالميًا لأول مرة فى مايو من العام السابق ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي فى قسم نظرة ما. 

وخلال مشواره شارك الفيلم فى أكثر من ٤٠ مهرجان دولي حول العالم منها ( هامبورج، ريو دي جانيرو، مونبلييه)، وحصل على ٥ جوائز حيث كان آخرها الجائزة الكبري من مهرجان موسترا فالنسيا فى دورته ال ٤٠. 

ويحمل العمل توقيع إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان. 

وتدور أحداث الفيلم حول عائشة، شابة سودانية تعمل في مجال الرعاية الصحية بالقاهرة، تواجه ضغوطًا معيشية ومشكلات مع مجموعة من البلطجية، وسط توترات بين المهاجرين الأفارقة، لتجد نفسها ممزقة بين أحلامها وواقعها القاسي، في رحلة درامية مليئة بالصراع النفسي والاختيارات المستحيلة.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون، ويشاركها عدد من الوجوه الشابة بينهم مغني الراب المصري زياد ظاظا، وعماد غنيم، وممدوح صالح، إلى جانب مساهمة فنية لطاقم متكامل يضم المونتير محمد ممدوح، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، ومصممة الأزياء نيرة الدهشوري، ومهندس الصوت مصطفى شعبان.

وهو من أحراج مراد مصطفى في أولى تجاربه الروائية الطويلة بعد عدد من الأفلام الروائية القصيرة التي حققت نجاحات عالمية كبيرة و من تأليفه بالاشتراك مع محمد عبد القادر. 

وقامت بإنتاج الفيلم شركة بونانزا فيلم - سوسن يوسف ومراد مصطفى-

