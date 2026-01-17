قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2026 ومصر في الثانية

أُسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال، المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير 2026، عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، في بطولة مرتقبة تشهد صراعًا قويًا بين كبار القارة على اللقب والتأهل إلى المحافل العالمية.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أنجولا، الجابون، وأوغندا، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا، لكنها لا تخلو من التحديات، خاصة في ظل تطور عدد من المنتخبات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

المجموعة الأولي

أما المجموعة الأولى، فقد ضمت منتخبات الجزائر ونيجيريا ورواندا وزامبيا، في مجموعة قوية يتصدرها المنتخب الجزائري، بينما يسعى منتخب رواندا، صاحب الأرض والجمهور، لاستغلال عاملي الأرض والدعم الجماهيري لتحقيق نتائج إيجابية.

المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة، جاء منتخب تونس على رأس مجموعة تضم غينيا والكاميرون وكينيا، وهي مجموعة توصف بالصعبة، نظرًا لقوة المنتخب التونسي وخبرة الكاميرون، إلى جانب الطموح الكبير لمنتخبي غينيا وكينيا.

المجموعة الرابعة

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات الرأس الأخضر والمغرب والكونغو وبنين، في مجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع الأداء المتطور لمنتخبي الرأس الأخضر والمغرب في البطولات القارية الأخيرة.

وتحظى بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بأهمية خاصة، كونها واحدة من أقوى البطولات القارية على مستوى اللعبة، وتمثل محطة رئيسية لتحديد هوية المنتخبات المتأهلة إلى بطولتي العالم والألعاب الأولمبية، ما يزيد من حدة المنافسة بين المنتخبات المشاركة في نسخة رواندا 2026.