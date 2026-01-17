قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

وصول المخرجة بتول عرفة إلى الرياض لحضور Joy Awards

بتول عرفة
بتول عرفة
تقى الجيزاوي

وصلت المخرجة بتول عرفة إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور حفل جوائز «صنّاع الترفيه» Joy Awards، أحد أبرز وأضخم الأحداث الفنية والترفيهية في الوطن العربي، والذي يجمع نخبة من نجوم وصنّاع الفن من مختلف المجالات.

وأعربت بتول عرفة عن إعجابها الكبير بحجم التحضيرات والاستعدادات للحفل، مؤكدة أن Joy Awards يُعد من أهم وأقوى الحفلات الفنية في العالم العربي، لما يقدمه من صورة مشرفة لصناعة الترفيه العربية وتنظيم عالمي يعكس مكانة المملكة على خريطة الفعاليات الكبرى.

وتُعد بتول عرفة من المخرجات اللاتي تركن بصمة واضحة في موسم الرياض، حيث قدمت عددًا من الأعمال المسرحية التي حققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا، من أبرزها مسرحيتي«حاوريني يا كيكي»،«ومبروك جالك ولد»،و «الليلة الكبيرة»،والتي نالت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، ورسّخت حضورها كاسم مؤثر في المشهد المسرحي والترفيهي.

ويأتي حضور المخرجة بتول عرفة لحفل Joy Awards استمرارًا لمشاركاتها الفاعلة في المشهد الترفيهي السعودي، ودعمها للفعاليات التي تحتفي بالإبداع وتكرّم صُنّاع الفن في الوطن العربي.

المخرجة بتول عرفة حفل جوائز «صنّاع الترفيه» Joy Awards موسم الرياض حفل Joy Awards

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

ديانج

أحمد حسن :أليو ديانج يضغط للرحيل في يناير

النصر

دوري روشن السعودي .. رونالدو يقود تشكيل النصر ضد الشباب

صن داونز

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد