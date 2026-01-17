وصول المخرجة بتول عرفة إلى الرياض لحضور Joy Awards

وصلت المخرجة بتول عرفة إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور حفل جوائز «صنّاع الترفيه» Joy Awards، أحد أبرز وأضخم الأحداث الفنية والترفيهية في الوطن العربي، والذي يجمع نخبة من نجوم وصنّاع الفن من مختلف المجالات.

وأعربت بتول عرفة عن إعجابها الكبير بحجم التحضيرات والاستعدادات للحفل، مؤكدة أن Joy Awards يُعد من أهم وأقوى الحفلات الفنية في العالم العربي، لما يقدمه من صورة مشرفة لصناعة الترفيه العربية وتنظيم عالمي يعكس مكانة المملكة على خريطة الفعاليات الكبرى.

وتُعد بتول عرفة من المخرجات اللاتي تركن بصمة واضحة في موسم الرياض، حيث قدمت عددًا من الأعمال المسرحية التي حققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا، من أبرزها مسرحيتي«حاوريني يا كيكي»،«ومبروك جالك ولد»،و «الليلة الكبيرة»،والتي نالت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، ورسّخت حضورها كاسم مؤثر في المشهد المسرحي والترفيهي.

ويأتي حضور المخرجة بتول عرفة لحفل Joy Awards استمرارًا لمشاركاتها الفاعلة في المشهد الترفيهي السعودي، ودعمها للفعاليات التي تحتفي بالإبداع وتكرّم صُنّاع الفن في الوطن العربي.