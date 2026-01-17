قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
اقتصاد

الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، 
لقاءا صحفيا عقب جولتهما في المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.  

وقال الوزير إن زيارته للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الدقهلية تأتي في إطار المتابعة الميدانية لأداء المناطق الاستثمارية الناجحة، مشيرًا إلى أن اللقاء مع المستثمرين اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية تتعلق بتطوير بيئة الأعمال ودعم التوسعات الصناعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ملتزمة بالتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن حجم المشكلات محدود ويتم العمل على حلها بشكل عملي ومنظم.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، حيث لم يعد المستثمر بحاجة للتوجه إلى القاهرة لإنهاء إجراءاته، مؤكدًا أن جميع الخدمات تُقدم حاليًا من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنتشرة في مختلف المحافظات، مع ربطها رقميًا بالمراكز الرئيسية لتيسير التواصل وسرعة حل المشكلات.

كما تطرق الوزير إلى مطالب المستثمرين المتعلقة بالتوسع، موضحًا أن الجولة كشفت عن رغبة حقيقية لدى المصانع القائمة في زيادة طاقتها الإنتاجية، وهو ما يتطلب توفير مناطق صناعية واستثمارية جديدة بمستوى عالٍ من الجودة، حيث أكد أن هذا الملف محل دراسة بالتنسيق مع المحافظة لبحث البدائل المتاحة.

وشدد الوزير في ختام تصريحاته على أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في خدمة المستثمر الجاد وتهيئة مناخ استثماري تنافسي، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية والاستماع المباشر للمستثمرين لضمان تحويل التحديات إلى فرص نمو حقيقية.

و من جانبه أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه المصانع، سواء المتعلقة بالمرافق أو الطرق أو غيرها من التحديات التشغيلية، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويشجع التوسع الصناعي.

وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي هو دعم المصانع الجادة وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن كل مصنع جديد أو توسع صناعي ينعكس بشكل مباشر على توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة العديد من الأسر، حيث أكد استمرار جهود المحافظة لإزالة المعوقات ومساندة المستثمرين في خططهم التوسعية خلال المرحلة المقبلة. ‎

