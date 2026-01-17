الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،

لقاءا صحفيا عقب جولتهما في المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.

وقال الوزير إن زيارته للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الدقهلية تأتي في إطار المتابعة الميدانية لأداء المناطق الاستثمارية الناجحة، مشيرًا إلى أن اللقاء مع المستثمرين اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية تتعلق بتطوير بيئة الأعمال ودعم التوسعات الصناعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ملتزمة بالتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن حجم المشكلات محدود ويتم العمل على حلها بشكل عملي ومنظم.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، حيث لم يعد المستثمر بحاجة للتوجه إلى القاهرة لإنهاء إجراءاته، مؤكدًا أن جميع الخدمات تُقدم حاليًا من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنتشرة في مختلف المحافظات، مع ربطها رقميًا بالمراكز الرئيسية لتيسير التواصل وسرعة حل المشكلات.

كما تطرق الوزير إلى مطالب المستثمرين المتعلقة بالتوسع، موضحًا أن الجولة كشفت عن رغبة حقيقية لدى المصانع القائمة في زيادة طاقتها الإنتاجية، وهو ما يتطلب توفير مناطق صناعية واستثمارية جديدة بمستوى عالٍ من الجودة، حيث أكد أن هذا الملف محل دراسة بالتنسيق مع المحافظة لبحث البدائل المتاحة.

وشدد الوزير في ختام تصريحاته على أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في خدمة المستثمر الجاد وتهيئة مناخ استثماري تنافسي، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية والاستماع المباشر للمستثمرين لضمان تحويل التحديات إلى فرص نمو حقيقية.

و من جانبه أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه المصانع، سواء المتعلقة بالمرافق أو الطرق أو غيرها من التحديات التشغيلية، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويشجع التوسع الصناعي.

وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي هو دعم المصانع الجادة وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن كل مصنع جديد أو توسع صناعي ينعكس بشكل مباشر على توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة العديد من الأسر، حيث أكد استمرار جهود المحافظة لإزالة المعوقات ومساندة المستثمرين في خططهم التوسعية خلال المرحلة المقبلة. ‎