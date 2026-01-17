قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
فن مصري في قلب نيويورك.. مشاركة لافتة بمعرض زاوية مختلفة

 يشهد الفن التشكيلي المصري حضورًا متجددًا على الساحة العالمية من خلال مشاركة متميزة في المعرض الجماعي «زاوية مختلفة»، الذي تستضيفه قاعة Gallery Azart بولاية نيويورك الأمريكية، ويجمع عددًا من الفنانين الدوليين ضمن حوار بصري متنوع يركّز على مقاربات معاصرة لمفهوم التواصل.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سياق فني أوسع يعكس اتساع رقعة الحضور المصري في الفعاليات الدولية التي تُعنى بالفن المفاهيمي، حيث يُقدم المعرض أعمالًا تعتمد على التفاعل بين الصورة والبنية، في إطار من التجريب والتحرر من القوالب التقليدية. وفي هذا السياق، يشارك الفنان المصري أحمد جعفري بأعمال تستند إلى مفهوم الاتصال كحالة إنسانية ووجودية، يتناولها من منظور بصري تجريدي، يربط بين الشكل والمحتوى، في صياغات مفتوحة تقرأها العين كما تُحسّها الروح.

وسبق لهذا الفنان أن مثّل مصر في معارض وببيناليات عدة بألمانيا والبرازيل والنرويج والمغرب وإيطاليا، كما اقتُنيت أعماله في متحف الفن المصري الحديث ومكتبة الإسكندرية، إلى جانب مجموعات خاصة في أوروبا، وبيعت أعماله في مزادات كريستيز بلندن ودبي.

وتُبرز هذه المشاركة الدور المتنامي للفن المصري المعاصر في المحافل الدولية، وقدرته على التفاعل مع التيارات البصرية العالمية، مع الحفاظ على خصوصيته التعبيرية، حيث يُنظر إلى مثل هذه الفعاليات بوصفها جسورًا ثقافية تعزز من مكانة الفنان المصري على خريطة الفن العالمي.

