فن مصري في قلب نيويورك.. مشاركة لافتة بمعرض زاوية مختلفة

يشهد الفن التشكيلي المصري حضورًا متجددًا على الساحة العالمية من خلال مشاركة متميزة في المعرض الجماعي «زاوية مختلفة»، الذي تستضيفه قاعة Gallery Azart بولاية نيويورك الأمريكية، ويجمع عددًا من الفنانين الدوليين ضمن حوار بصري متنوع يركّز على مقاربات معاصرة لمفهوم التواصل.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سياق فني أوسع يعكس اتساع رقعة الحضور المصري في الفعاليات الدولية التي تُعنى بالفن المفاهيمي، حيث يُقدم المعرض أعمالًا تعتمد على التفاعل بين الصورة والبنية، في إطار من التجريب والتحرر من القوالب التقليدية. وفي هذا السياق، يشارك الفنان المصري أحمد جعفري بأعمال تستند إلى مفهوم الاتصال كحالة إنسانية ووجودية، يتناولها من منظور بصري تجريدي، يربط بين الشكل والمحتوى، في صياغات مفتوحة تقرأها العين كما تُحسّها الروح.

وسبق لهذا الفنان أن مثّل مصر في معارض وببيناليات عدة بألمانيا والبرازيل والنرويج والمغرب وإيطاليا، كما اقتُنيت أعماله في متحف الفن المصري الحديث ومكتبة الإسكندرية، إلى جانب مجموعات خاصة في أوروبا، وبيعت أعماله في مزادات كريستيز بلندن ودبي.

وتُبرز هذه المشاركة الدور المتنامي للفن المصري المعاصر في المحافل الدولية، وقدرته على التفاعل مع التيارات البصرية العالمية، مع الحفاظ على خصوصيته التعبيرية، حيث يُنظر إلى مثل هذه الفعاليات بوصفها جسورًا ثقافية تعزز من مكانة الفنان المصري على خريطة الفن العالمي.