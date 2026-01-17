يعد السمك البانيه من الاكلات الشهية وفى نفس الوقت غنية بالبروتين وأوميجا 3 وتكلفتها الاقتصادية محدودة.

نعرض لكم طريقة عمل سمك بانيه بالبقسماط من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقبدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سمك بانيه



سمك فيليه

ثوم

عصير ليمون

كمون ناعم

شطة ناعمة

زيت للقلي

بقسماط

ملعقة كبيرة نشا

بيض

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل سمك مقلي بالبقسماط

تبلي قطع السمك بالملح والثوم وعصير الليمون والكمون والشطة واخلطي البقسماط والنشا



قلبي قطع السمك فى خليط البيض المخفوق بالملح والفلفل الاسود

قلبي السمك في خليط البقسماط والنشا واقلى السمك في الزيت حتى النضج.