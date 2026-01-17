شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق الاتحاد السكندري وحرس الحدود بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الاتحاد السكندري

أعلن تامر مصطفي مدرب فريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: ابو اليادي، عبدالغني محمد، يسري وحيد، عبدالرحمن جودة.

الوسط: سيفوري ايزاك، دونجا، محمد توني.

الهجوم: كريم الديب، أفشة، جون ايبوكا

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: كواسي إيسو - مؤمن عوض - إسلام أبو سليمة

خط الوسط: يوسف مرعي - محمد أشرف روقا - أحمد الشيخ - فوزي الحناوي

خط الهجوم: محمد حسن - محمد حمدي - عمرو جمال