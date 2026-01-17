غدا .. إعلان تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان القومي للسينما

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح غدا الأحد مؤتمرا صحفيا بمقر سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور احمد فؤاد هنو .

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن رئيس الدورة ، وتشكيل اللجنة العليا وباقي اللجان المنظمة لفعاليات المهرجان الذى كان قد توقف منذ ٣ سنوات حيث عقدت آخر دوراته في مايو عام 2022 .

ويُعد المهرجان القومي للسينما المصرية أحد أعرق المهرجانات السينمائية في مصر، حيث لعب منذ انطلاقه دورًا محوريًا في دعم السينما المصرية، والاحتفاء بصُنّاعها، وإبراز التجارب السينمائية المتميزة، بما يجعله منصة أساسية لتكريم الإبداع السينمائي الوطني.