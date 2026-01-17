قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
أخبار البلد

غرفة عمليات المحامين تؤكد سير العملية الانتخابات للنقابات الفرعية دون عوائق

نقابة المحامين
نقابة المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكدت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، انتظام سير العملية الانتخابية لنقابات المرحلة الاولى تحت إشراف قضائي ونقابي .

وأكد البيان الصادر من النقابة على انتظام الانتخابات وسط حضور كثيف فى مختلف اللجان .

أجريت الانتخابات فى محافظات  الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – كفر الشيخ – المنوفية – بورسعيد – الإسماعيلية – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.

وانطلقت اليوم عملية التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الأولى تحت إشراف قضائي كامل في عمليتي الاقتراع والفرز، وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في ظل انضباط تام من  المستشارين المشرفين ومعاونيهم على عملية الاقتراع، مع تواجد كثيف من  المرشحين و الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية من اللحظة الأولى لعملية الاقتراع، واستمرت الكثافة التصويتية حتى ميعاد غلق اللجان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

و أسفرت عملية الرصد عن اكتمال نصاب الجمعيات العمومية لكافة النقابات الفرعية، وعليه بدأت أعمال فرز الأصوات بتواجد  المرشحين ووكلائهم داخل اللجان الفرعية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة برصد بعض التجاوزات التي لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وقد تم التصدي لها فور حدوثها وتم حلها بالكامل.

كما تم رصد بعض الخروقات من السادة الزملاء، وسوف تتخذ النقابة العامة قرارات بشأنها سيُعلن عنها لاحقًا.

كما تتقدم النقابة العامة للمحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الزملاء المرشحين والناخبين على ما قدموه اليوم من التزام بقرارات النقابة العامة، لخروج اليوم بشكل مشرف يليق بنقابة المحامين ومكانتها بين سائر النقابات المهنية.

كما تتقدم النقابة العامة للمحامين بخالص الشكر والتقدير للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، متمثلة في هيئة النيابة الإدارية، على ما بذلوه من مجهود داخل اللجنة العليا واللجان العامة واللجان الفرعية بكافة النقابات، لتذليل كافة العقبات وتمكين السادة الزملاء من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ودون معوقات.

وسوف تقوم النقابة العامة للمحامين، بإعلان كافة النتائج فور انتهاء اللجنة القضائية المشرفة من إجراءات الفرز وحصر الأعداد النهائية التي حصل عليها كل مرشح وفقًا لمحاضر الفرز.

