غرفة عمليات المحامين تؤكد سير العملية الانتخابات للنقابات الفرعية دون عوائق

أكدت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، انتظام سير العملية الانتخابية لنقابات المرحلة الاولى تحت إشراف قضائي ونقابي .

وأكد البيان الصادر من النقابة على انتظام الانتخابات وسط حضور كثيف فى مختلف اللجان .

أجريت الانتخابات فى محافظات الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – كفر الشيخ – المنوفية – بورسعيد – الإسماعيلية – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.

وانطلقت اليوم عملية التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الأولى تحت إشراف قضائي كامل في عمليتي الاقتراع والفرز، وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في ظل انضباط تام من المستشارين المشرفين ومعاونيهم على عملية الاقتراع، مع تواجد كثيف من المرشحين و الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية من اللحظة الأولى لعملية الاقتراع، واستمرت الكثافة التصويتية حتى ميعاد غلق اللجان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

و أسفرت عملية الرصد عن اكتمال نصاب الجمعيات العمومية لكافة النقابات الفرعية، وعليه بدأت أعمال فرز الأصوات بتواجد المرشحين ووكلائهم داخل اللجان الفرعية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة برصد بعض التجاوزات التي لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وقد تم التصدي لها فور حدوثها وتم حلها بالكامل.

كما تم رصد بعض الخروقات من السادة الزملاء، وسوف تتخذ النقابة العامة قرارات بشأنها سيُعلن عنها لاحقًا.

كما تتقدم النقابة العامة للمحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الزملاء المرشحين والناخبين على ما قدموه اليوم من التزام بقرارات النقابة العامة، لخروج اليوم بشكل مشرف يليق بنقابة المحامين ومكانتها بين سائر النقابات المهنية.

كما تتقدم النقابة العامة للمحامين بخالص الشكر والتقدير للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، متمثلة في هيئة النيابة الإدارية، على ما بذلوه من مجهود داخل اللجنة العليا واللجان العامة واللجان الفرعية بكافة النقابات، لتذليل كافة العقبات وتمكين السادة الزملاء من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ودون معوقات.

وسوف تقوم النقابة العامة للمحامين، بإعلان كافة النتائج فور انتهاء اللجنة القضائية المشرفة من إجراءات الفرز وحصر الأعداد النهائية التي حصل عليها كل مرشح وفقًا لمحاضر الفرز.