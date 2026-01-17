قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نعيجي يقود المولودية للتويج بكأس السوبر الجزائري

مولودية الجزائر
مولودية الجزائر
عبدالحكيم أبو علم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر في أن يتوج بطلا للنسخة 15 من كأس السوبر الجزائري عقب تغلبه على غريمه اللدود وجاره اتحاد الجزائر 1/ صفر اليوم السبت، على ملعب " نيلسون مانديلا" في الجزائر العاصمة.
سجل البديل زكرياء نعيجي، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 74، برأسية مخادعة، ليقود فريقه مولودية الجزائر إلى أول ألقابه هذا الموسم.
واللقب هو الخامس من نوعه لمولودية الجزائر حامل لقب الدوري، والثاني على حساب اتحاد الجزائر صاحب الكأس بعد نسخة عام 2014. علما بانه خسر أمام نفس المنافس في 2016، ليعزز رقمه القياسي في بطولته المفضلة.
وجاءت المباراة في أغلب فتراتها متكافئة، حيث غلب الحذر والترقب على أداء الفريقين، بعكس المدرجات التي كانت ،مثلما كان متوقعا، مسرحا للوحات فنية جميلة صنعها المشجعون.   

مولودية الجزائر بطولة السوبر الجزائري كرة القدم كأس السوبر الجزائري الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شاب بالضواحي

جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شاب بالضواحي

للنشر 3##بعد استحقاق شهادة 27% و 23.5%|خبير اقتصادي: تنويع أدوات الادخار ضروري لاستقرار السيولة والسوق

بعد استحقاق شهادات 27% و23.5%| خبير اقتصادي: تنويع أدوات الادخار ضروري لاستقرار السيولة والسوق

صورة موضوعية

محطات تحلية البحر الأحمر… كيف تصنع المحافظة حياتها من قلب البحر؟

بالصور

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد