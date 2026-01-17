نعيجي يقود المولودية للتويج بكأس السوبر الجزائري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر في أن يتوج بطلا للنسخة 15 من كأس السوبر الجزائري عقب تغلبه على غريمه اللدود وجاره اتحاد الجزائر 1/ صفر اليوم السبت، على ملعب " نيلسون مانديلا" في الجزائر العاصمة.

سجل البديل زكرياء نعيجي، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 74، برأسية مخادعة، ليقود فريقه مولودية الجزائر إلى أول ألقابه هذا الموسم.

واللقب هو الخامس من نوعه لمولودية الجزائر حامل لقب الدوري، والثاني على حساب اتحاد الجزائر صاحب الكأس بعد نسخة عام 2014. علما بانه خسر أمام نفس المنافس في 2016، ليعزز رقمه القياسي في بطولته المفضلة.

وجاءت المباراة في أغلب فتراتها متكافئة، حيث غلب الحذر والترقب على أداء الفريقين، بعكس المدرجات التي كانت ،مثلما كان متوقعا، مسرحا للوحات فنية جميلة صنعها المشجعون.