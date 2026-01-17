رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات الصرف الصحي بكفر الشيخ | صور

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة ميدانية إلى محافظة كفر الشيخ، لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي الجارية، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال على أرض الواقع.

وشملت الجولة تفقد مشروعات الصرف الصحي بقريتي العباسية وأبو هيكل بمركز الرياض، والتي تأتي ضمن مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، حيث اطّلع على سير الأعمال بمواقع التنفيذ، ومكونات المشروعات من محطات رفع وخطوط طرد وشبكات صرف صحي، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تفقد المهندس أحمد جابر محطة منية المرشد، والتي تُعد إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تابع الموقف التنفيذي للمحطة ودورها في تحسين خدمات الصرف الصحي بالقرية والقرى التابعة، مؤكدًا أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل أولوية قصوى للدولة لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وشملت الزيارة -أيضًا - تفقد محطة صرف صحي زغلول، لمتابعة سير الأعمال بالمحطة ومعدلات التنفيذ، في إطار خطة دعم منظومة الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، وتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين مستوى الخدمة.

وأكد المهندس أحمد جابر، خلال الجولة، أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، واستمرار التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ وكافة الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفق الخطط الموضوعة.

وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات بالقرى والمراكز، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة والبيئة وجودة الحياة للمواطنين.