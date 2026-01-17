قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
توك شو

عبد الحكيم ناصر: لم يتوقف العمل بالسد العالي يومًا حتى بعد هزيمة 67

عبد الخالق صلاح

كشف عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عن ارتباط عيد ميلاد والده بالافتتاح الرسمي للسد العالي، والذي يوافق يوم 15 يناير، مؤكدًا أن هذا اليوم لم يكن مجرد مناسبة شخصية، بل محطة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية.

وقال "عبد الحكيم"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن عيد ميلاد والده كان يمثل يوم بهجة واحتفال، حيث كان يُعد عيدًا للطفولة داخل المدارس، مضيفًا: "حين كبرت نظرت إلى هذا اليوم على أنه ميلاد رجل استطاع، مع مجموعة من الأحرار، أن يعيد حكم مصر للمصريين بعد 2293 عامًا من حكمها من قبل غير المصريين".

وأوضح أن مصر، عبر عصور طويلة، كانت تُستخدم كأداة لتحقيق مصالح وأهداف شخصية، بينما كان جمال عبد الناصر الوحيد الذي امتلك مشروعًا وطنيًا حقيقيًا، مضيفًا "كنا نحتفل بعيد ميلاده ونحضر التورتة، وكان آخر عيد ميلاد احتفلنا به في يناير 1967وبعد النكسة لم يحضر أي احتفالات".

وأشار إلى أن الزعيم الراحل كان يرفض المظاهر الاحتفالية في أوقات الأزمات، لافتًا إلى أنه رفض إقامة حفل زفاف لشقيقته ولم يحضره بنفسه، نظرًا لمرور البلاد آنذاك بظروف حرب بعد هزيمة 67.

وأكد أن الافتتاح الرسمي للسد العالي كان في 15 يناير، بينما أعلن والده انتهاء العمل في المشروع خلال خطابه الأخير في 23 يونيو، مشددًا على أن العمل في السد العالي لم يتوقف يومًا، حتى عقب هزيمة يونيو 1967.

عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هزيمة 67

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

