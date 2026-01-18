مش بس نضافة .. أنواع وأعراض غير متوقعة تكشف «الوسواس القهري»

يتسبب اضطراب الوسواس القهري في ظهور أفكار مستمرة وغير مرغوب فيها ومتكررة أو رغبات ملحة أو صور اقتحامية تسبب الضيق أو القلق وقد تحاول تجاهلها أو التخلص منها بالتصرف استنادًا إلى الطقوس القهرية.

تقتحم هذه الوساوس الذهن عادةً عندما تحاول التفكير في أشياء أخرى أو القيام بها.

أنواع الوسواس

ووفقا لـ مايو كلينك (Mayo Clinic) تتمحور هذه الوساوس غالبًا حول موضوعات معينة مثل:

الخوف من التلوث أو القاذورات.

الشك وصعوبة التعامل مع عدم اليقين.

الحاجة إلى ترتيب الأشياء والحفاظ على اتزانها.

أفكار عدوانية أو مروعة حول فقدان السيطرة وإيذاء نفسك أو الآخرين.

أفكار غير مرغوب فيها، بما في ذلك العنف أو الموضوعات الجنسية أو الدينية.

أعراض الوسواس

تشمل أعراض الوسواس:

الخوف من التعرض للتلوث بسبب لمس أشياء لمسها الآخرون.

الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد.

التوتر الشديد عندما تكون الأشياء غير مرتبة أو في اتجاه معين.

تخيُّل قيادة السيارة مصطدمًا بحشد من الناس.

أفكار حول الصراخ بألفاظ بذيئة أو التصرف بشكل غير لائق في الأماكن العامة.

تصورات جنسية مزعجة.

تجنُّب المواقف التي يمكن أن تسبب الوساوس، مثل المصافحة بالأيدي.