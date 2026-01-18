حملة تفتيشية مكثفة على منشأتين سياحيتين بالغردقة لمتابعة الالتزام بالمعايير

نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية مكثفة على عدد (2) منشأة سياحية بنطاق حي شمال، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بهدف تعزيز جودة الخدمات السياحية وضمان التزام المنشآت بالمعايير المهنية والصحية والبيئية، بما يتناسب مع مكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.

وهدفت الحملة إلى الوقوف على مدى التزام المنشآت السياحية بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية المعمول بها، حيث رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات والمخالفات التي تم إخطار مسؤولي المنشآت بها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، تم رصد ملاحظات شملت وجود كسور بأرضيات منطقة الاستلام، وعدم الالتزام باشتراطات التخزين الجيد، فضلًا عن عدم التزام بعض العاملين بالضوابط والاشتراطات الصحية داخل أحد الفنادق.

كما أسفرت أعمال التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية عن رصد عدد من المخالفات، أبرزها ضرورة إعداد سجلات توعية بالإصابات والحوادث والأمراض المهنية، إلى جانب توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وتدريبهم على الاستخدام الصحيح لها.

وفي السياق ذاته، أفاد ممثلو الطب البيطري بسلامة اللحوم والدواجن والأسماك المستخدمة، ومطابقتها للاشتراطات الصحية المقررة للاستخدام الآدمي.

من جانبها، وجهت إدارة شؤون البيئة بضرورة صيانة حاويات المخلفات بإحدى المنشأتين، وتجهيز غرفة مخصصة لحفظ المخلفات الخطرة، إلى جانب استيفاء الموافقات البيئية اللازمة.

وشُكلت اللجنة من ممثلي هيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، وشؤون البيئة بحي شمال، والسلامة والصحة المهنية، ومكتب العمل، وذلك تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير إدارة البيئة بمدينة الغردقة.

وأكد رئيس مدينة الغردقة استمرار الحملات الرقابية الدورية على المنشآت السياحية، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بزوار المدينة، والحفاظ على مكانة الغردقة كأحد أبرز المقاصد السياحية على المستويين المحلي والعالمي.