قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح زرع قرنية معقدة وإنقاذ الإبصار لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي بالأقصر

نجاح زرع قرنية معقدة وإنقاذ الإبصار لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي بالأقصر
نجاح زرع قرنية معقدة وإنقاذ الإبصار لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي بالأقصر
شمس يونس

شهدت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر  برئاسة الدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير عام التامين الصحى ، نجاح إجراء عملية زرع قرنية لسيدة وذلك بعد رحلة علاج طويلة ومعقدة بعد إصابتها بعدوى شديدة وقرحة مزمنة بالقرنية تسببت في تدهور حاد بالإبصار وآلام مستمرة حيث جاءت العملية ضمن الخدمات الطبية المتخصصة التي توفرها المنظومة للحالات الحرجة وفق أحدث المعايير العلاجية المعتمدة وأسهمت في تحقيق تحسن ملحوظ في الإبصار بعد معاناة استمرت عدة أشهر


وتعود تفاصيل الحالة إلى تعرض سيدة  لإصابة شديدة في العين نتيجة عدوى عنيفة وعنيدة أدت إلى حدوث قرحة مزمنة بالقرنية استمرت آثارها لفترة طويلة وعانت خلالها من فقدان شبه كامل للإبصار وآلام متواصلة أثرت على قدرتها على النوم وممارسة حياتها الطبيعية
وخلال تلك الفترة خضعت الحالة لبروتوكولات علاجية مكثفة شملت استخدام كميات كبيرة من القطرات العلاجية والمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات على مدار عدة أشهر في محاولة للسيطرة على العدوى وإنقاذ العين من التدهور
وعند عرض الحالة على الدكتور أسامة النحراوي استاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس تم وضع خطة علاجية دقيقة بدأت بمرحلة إنقاذ العين من العدوى والقرحة من خلال جلسات علاج ضوئي باستخدام الليزر الدايود وذلك بالتعاون مع الاستاذ الدكتور حامد نصر بمستشفى باب الشعرية الجامعي حيث أسهم هذا التدخل في القضاء على الميكروب وتحسن الالتهابات وعلاج القرحة بشكل واضح مع تحسن جزئي في الإبصار واختفاء الألم والمعاناة
ومع استقرار الحالة تم الانتقال إلى المرحلة الثانية والجذرية من العلاج والتي استهدفت التعامل مع الآثار التي خلفتها القرحة المزمنة والعدوى حيث تسببت في تكوين سحابة كثيفة على القرنية وحدوث التصاقات بين القزحية وعدسة العين إلى جانب ظهور عتامة ومياه بيضاء وهو ما استدعى التدخل الجراحي
وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر مشروع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  تقرر إجراء عدة تدخلات جراحية دقيقة في عملية واحدة شملت زرع وترقيع القرنية وإزالة المياه البيضاء وفك الالتصاقات وزرع عدسة أمريكية الصنع
واستغرقت العملية نحو ثلاث ساعات ونصف متواصلة داخل غرفة العمليات وأسفرت عن تحسن ملحوظ في الإبصار حيث انتقلت الحالة من رؤية حركة كف اليد فقط إلى رؤية محتويات الحجرة كاملة مع استمرار المتابعة الطبية المنتظمة للاطمئنان على استقرار الحالة وتحسن الإبصار خلال مراحل التعافي

الاقصر تامين صحى زرع القرنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

الصحة

الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة 2025 بـ 30.8 مليار جنيه

جانب من الاطباء

بتكلفة 267 ألف جنيه.. أول عملية زراعة قوقعة لطالبة على نفقة جامعة القاهرة

وزير السياحة والآثار

السياحة: الآثار ليست مجرد مواقع تاريخيةبل مورد اقتصادي واجتماعي

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد