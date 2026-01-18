نجاح زرع قرنية معقدة وإنقاذ الإبصار لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي بالأقصر

شهدت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير عام التامين الصحى ، نجاح إجراء عملية زرع قرنية لسيدة وذلك بعد رحلة علاج طويلة ومعقدة بعد إصابتها بعدوى شديدة وقرحة مزمنة بالقرنية تسببت في تدهور حاد بالإبصار وآلام مستمرة حيث جاءت العملية ضمن الخدمات الطبية المتخصصة التي توفرها المنظومة للحالات الحرجة وفق أحدث المعايير العلاجية المعتمدة وأسهمت في تحقيق تحسن ملحوظ في الإبصار بعد معاناة استمرت عدة أشهر



وتعود تفاصيل الحالة إلى تعرض سيدة لإصابة شديدة في العين نتيجة عدوى عنيفة وعنيدة أدت إلى حدوث قرحة مزمنة بالقرنية استمرت آثارها لفترة طويلة وعانت خلالها من فقدان شبه كامل للإبصار وآلام متواصلة أثرت على قدرتها على النوم وممارسة حياتها الطبيعية

وخلال تلك الفترة خضعت الحالة لبروتوكولات علاجية مكثفة شملت استخدام كميات كبيرة من القطرات العلاجية والمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات على مدار عدة أشهر في محاولة للسيطرة على العدوى وإنقاذ العين من التدهور

وعند عرض الحالة على الدكتور أسامة النحراوي استاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس تم وضع خطة علاجية دقيقة بدأت بمرحلة إنقاذ العين من العدوى والقرحة من خلال جلسات علاج ضوئي باستخدام الليزر الدايود وذلك بالتعاون مع الاستاذ الدكتور حامد نصر بمستشفى باب الشعرية الجامعي حيث أسهم هذا التدخل في القضاء على الميكروب وتحسن الالتهابات وعلاج القرحة بشكل واضح مع تحسن جزئي في الإبصار واختفاء الألم والمعاناة

ومع استقرار الحالة تم الانتقال إلى المرحلة الثانية والجذرية من العلاج والتي استهدفت التعامل مع الآثار التي خلفتها القرحة المزمنة والعدوى حيث تسببت في تكوين سحابة كثيفة على القرنية وحدوث التصاقات بين القزحية وعدسة العين إلى جانب ظهور عتامة ومياه بيضاء وهو ما استدعى التدخل الجراحي

وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر مشروع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر إجراء عدة تدخلات جراحية دقيقة في عملية واحدة شملت زرع وترقيع القرنية وإزالة المياه البيضاء وفك الالتصاقات وزرع عدسة أمريكية الصنع

واستغرقت العملية نحو ثلاث ساعات ونصف متواصلة داخل غرفة العمليات وأسفرت عن تحسن ملحوظ في الإبصار حيث انتقلت الحالة من رؤية حركة كف اليد فقط إلى رؤية محتويات الحجرة كاملة مع استمرار المتابعة الطبية المنتظمة للاطمئنان على استقرار الحالة وتحسن الإبصار خلال مراحل التعافي