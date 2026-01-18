الملك عبد الله يتلقى دعوة من ترامب للانضمام لعضوية مجلس السلام بغزة

أكدت وزارة الخارجية الأردنية تقديرها للدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق الخطة الشاملة للسلام، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

عضوية مجلس السلام الخاص بغزة

وأوضحت الخارجية الأردنية أن الملك عبد الله الثاني تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي للانضمام إلى عضوية مجلس السلام الخاص بغزة، مشيرة إلى أن الدعوة ما زالت قيد الدراسة في الوقت الحالي.

وشددت الوزارة على دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وتحقيق السلام الشامل، بما يسهم في إنهاء التصعيد وضمان الاستقرار في المنطقة.