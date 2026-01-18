قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حقيقة زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام مع بدء التحصيل الإلكتروني

منار عبد العظيم

في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة خدمات النقل العام، أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التحصيل الإلكتروني داخل الأوتوبيسات. 

وأكد المهندس عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في تسعير الرحلات، وزيادة الانضباط التشغيلي، وتعزيز الشمول المالي وتقليل التعاملات النقدية، دون أي زيادة في أسعار التذاكر.

المرحلة الأولى من التحصيل الإلكتروني بدأت بالفعل

أوضح المهندس عصام عبد الخالق الشيخ، لبرنامج صباح الخير يا مصر، أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام الوسائل الرقمية لتحصيل التذاكر، حيث يتم محاسبة الراكب بدقة وفقًا لعدد المحطات التي يقطعها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تنفيذ المنظومة على 300 أوتوبيس تعمل حاليًا في شوارع القاهرة، ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، وبالتعاون مع شركة أكمي من القطاع الخاص.

تفاصيل المرحلة الثانية والثالثة

تستمر خطة التطوير على ثلاث مراحل، حيث ستشمل المرحلة الثانية تحويل 1000 أوتوبيس إلى الدفع الإلكتروني اعتبارًا من يناير 2026، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية نفس العام.


أما المرحلة الثالثة، فستشمل تحويل 1000 أوتوبيس أخرى، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول يوليو 2027، ما يوسع نطاق الخدمة ويشمل معظم خطوط النقل العام في القاهرة الكبرى.

طرق الدفع والتسعير دون زيادة

وأكد رئيس هيئة النقل العام أن الدفع في الأوتوبيسات يتم بطريقتين:

كارت مسبق الدفع

تطبيق على الهاتف المحمول

ويتم احتساب قيمة الرحلة بدقة وفقًا للمسافة أو عدد المحطات المقطوعة، مشيرًا إلى أن التعريفة المطبقة هي نفسها المقررة بمحافظة القاهرة، ولا توجد أي زيادة في أسعار التذاكر.

أجهزة التحقق الإلكتروني لضمان العدالة والرقابة

كل أوتوبيس مزود بجهازين للتحقق الإلكتروني، أحدهما عند باب الصعود والآخر عند باب النزول، بحيث يتم خصم قيمة الرحلة كاملة عند الصعود، ثم استرداد الفرق تلقائيًا عند النزول حسب المسافة المقطوعة.
وأشار الشيخ إلى أن هذه المنظومة تتيح متابعة ورقابة تشغيلية دقيقة، وتحد من الهدر، وتزيد الإيرادات، مع تقليل التعامل النقدي وتعزيز الانضباط داخل شبكة النقل العام.

توسع الأوتوبيسات الصديقة للبيئة

في سياق متصل، أشار الشيخ إلى التوسع في تشغيل أتوبيسات الغاز والكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى بدء تشغيل 10 أتوبيسات تربط العاصمة الجديدة بأغلب ميادين القاهرة الكبرى، ما يسهم في تعزيز شبكة النقل العام وتحسين جودة الخدمة.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش.. اليوم

الدكتور حسين الثقافي

جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة

الشهادات الأزهرية الإعدادية والإبتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الشهادات الأزهرية الإعدادية والابتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

