قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن الزحام المروري ونقص وسائل النقل العام بمركزي طوخ وقها

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارتي النقل والمواصلات والتنمية المحلية، بشأن الزحام المروري ونقص وسائل النقل العام بمركزي طوخ وقها، وما يسببه ذلك من معاناة يومية للمواطنين.


وأشارت " سعيد" في طلبها إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات النقل العام، إلا أن الزيادة السكانية التي يشهدها مركزا طوخ وقها لم يقابلها تطوير أو دعم كافٍ في منظومة المواصلات العامة.


وأوضحت عضو البرلمان أن أهالي عدد من القرى، من بينها قرية طنط الجزيرة وغيرها، يعانون يوميًا في الوصول إلى أماكن عملهم، خاصة المتجهين إلى القاهرة، حيث يضطر المئات من شباب المدينتين إلى الانتظار على الطريق السريع أملاً في إيجاد وسيلة نقل قادمة من بنها وبها أماكن شاغرة.

مؤكدة أن مشاهد التكدس والزحام على وسائل النقل المحدودة أصبحت مؤسفة، وتضع السيدات والفتيات في معاناة يومية للحصول على مكان، متسائلة عن سبب استمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية، رغم تكرار شكاوى المواطنين.

وطالبت عضو النواب بسرعة النظر في شكاوى أهالي طوخ وقها، ودعم منظومة النقل العام بهما، بما يخفف الزحام المروري ويضمن حق المواطنين في تنقل آمن وإنساني، بما يتماشى مع جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

إيرين سعيد حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب النقل طوخ قها القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

تكريم فاروق حسني

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد