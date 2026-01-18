طلب إحاطة بشأن الزحام المروري ونقص وسائل النقل العام بمركزي طوخ وقها

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارتي النقل والمواصلات والتنمية المحلية، بشأن الزحام المروري ونقص وسائل النقل العام بمركزي طوخ وقها، وما يسببه ذلك من معاناة يومية للمواطنين.



وأشارت " سعيد" في طلبها إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات النقل العام، إلا أن الزيادة السكانية التي يشهدها مركزا طوخ وقها لم يقابلها تطوير أو دعم كافٍ في منظومة المواصلات العامة.



وأوضحت عضو البرلمان أن أهالي عدد من القرى، من بينها قرية طنط الجزيرة وغيرها، يعانون يوميًا في الوصول إلى أماكن عملهم، خاصة المتجهين إلى القاهرة، حيث يضطر المئات من شباب المدينتين إلى الانتظار على الطريق السريع أملاً في إيجاد وسيلة نقل قادمة من بنها وبها أماكن شاغرة.

مؤكدة أن مشاهد التكدس والزحام على وسائل النقل المحدودة أصبحت مؤسفة، وتضع السيدات والفتيات في معاناة يومية للحصول على مكان، متسائلة عن سبب استمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية، رغم تكرار شكاوى المواطنين.

وطالبت عضو النواب بسرعة النظر في شكاوى أهالي طوخ وقها، ودعم منظومة النقل العام بهما، بما يخفف الزحام المروري ويضمن حق المواطنين في تنقل آمن وإنساني، بما يتماشى مع جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.