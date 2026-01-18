قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مشروع الربط الكهربائي وملفات إقليمية.. تفاصيل مباحثات وزيري خارجية مصر واليونان بالقاهرة
زيارة مفاجئة تكشف شبكة اتجار بالبشر داخل دار أيتام.. واعترافات صادمة| القصة الكاملة
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري المنيا : تحصين الكلاب الحرة ضد السعار بعدة مناطق حيوية

حملات تحصين الكلاب
حملات تحصين الكلاب
ايمن رياض

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تنظيم حملات تحصين للكلاب الحرة بمختلف الأحياء ، ضمن جهودها للحد من انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية «معًا نحو مصر خالية من السعار 2030».

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة شملت عددًا من الأحياء بمدينة المنيا، من بينها ميدان عبد المنعم رياض ومحيطه، ومنطقة نقابة الزراعيين، وميدان النصر الرياضي، وأسفرت عن تحصين 50 من الكلاب الحرة ضد مرض السعار، ضمن استراتيجية الدولة لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات الخطرة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن هذه الحملات تستمر بشكل دوري خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة مراكز المحافظة، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وصحية، وتحقيق الرقابة البيطرية على الحيوانات الحرة، وفقًا لمبادئ الرفق بالحيوان.

وفي هذا السياق، أشرفت الدكتورة نيرمين درويش، مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، على تنفيذ الحملة، مع التأكد من تطبيق معايير السلامة البيطرية والإجراءات الوقائية أثناء عملية التحصين.
 

المنيا محافظ المنيا تحصين الكلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

ترشيحاتنا

"القومي لذوي الإعاقة": مشاركتنا في معرض الكتاب هدفها التمكين الاقتصادي وتعزيز تواجدنا في المجتمع

القومي لذوي الإعاقة يتيح منصة لعرض إبداعات "ذوي الهمم" في معرض الكتاب

وفد وزارة الصحة والسكان

لتبادل الخبرات في المدن الطبية ..وفد من قيادات الصحة يزور تركيا

وفد من إيبارشية ميلانو اللاتينية

مطران الكنيسة اللاتينية يرافق وفدًا من إيبارشية ميلانو في زيارة إلى كنائس مصر

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد