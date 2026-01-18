قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة: التأسيس لحظة محورية لبدء فصل جديد
علاقات قوية ومُثمرة|مصر تعزّز موقعها كمركز إقليمي للطاقة عبر ربط حقول الغاز بالبنية التحتية الوطنية
موعد عودة بعثة منتخب مصر بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا بالمغرب
وزير الخارجية اليوناني: دور القاهرة محوري في دعم المبادرات الدبلوماسية وحل النزاعات
وزير الخارجية اليوناني: التعاون مع مصر أولوية استراتيجية في ظل الظروف الراهنة
وثيقة مجلس السلام لغزة تثير جدلًا دوليًا.. عضوية 3 سنوات باستثناء دول تدفع مليار دولار
الخارجية: نرفض محاولات تقسيم قطاع غزة والأراضي الصومالية
تفويض اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع
خلال مؤتمر ثلاثي مع مصر واليونان .. قبرص تدعو لتعزيز التعاون وتهدئة الأوضاع بالمنطقة
وزير الخارجية: تعزيز التجارة والطاقة أولوية مع اليونان وقبرص
كيف كان النبي ﷺ يستقبل شهر شعبان؟.. اغتنم هذه الأعمال
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات للشهادة الإعدادية ويؤكد: لا شكاوى

امتحانات
امتحانات
منصور ابوالعلمين

تفقد الدكتور سامى دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، عدد من لجان  امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، لمتابعة امتحان اللغة الإنجليزية والتى بدأها بمدرسة المروة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية.

 واطمأن على انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات وإنضباط ودقة العمل، وشدد على ضرورة توفير الأجواء الهادئة أمام الطلاب داخل اللجان والتزام الجميع بالأدوار والمهام الموكلة إليهم وحال رصد أى تجاوزات يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك توزيع أوراق البوكليت على الطلاب في  موعدها.

وتفقد فضل لجان مدرسة القلعة الإعدادية لمتابعة العمل وانتظام طلاب المدرسة بلجان الامتحانات، واطمأن على آليات توزيع أوراق البوكليت وفق المواعيد المحددة إلى جانب وضوح الأسئلة وعدم وجود أى مشكلات فنية، مشددا على على حق الطالب فى أجواء هادئة ومناخ ملائم لآداء الامتحان بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، على أن غرفة العمليات بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر وعلى مدار الساعة للرد على أى استفسارات والتعامل الفورى مع أى مشكلات طارئة خلال فترة الامتحانات، حيث يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 بجميع الإدارات التعليمية نحو 5593 طالبًا وطالبةً موزعين على 127 لجنةً.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

ترشيحاتنا

المتهمون

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص بالقاهرة

المتهمة

القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

المتهم

ضبط شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض بالظاهر

بالصور

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد