وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات للشهادة الإعدادية ويؤكد: لا شكاوى

تفقد الدكتور سامى دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، عدد من لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، لمتابعة امتحان اللغة الإنجليزية والتى بدأها بمدرسة المروة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية.

واطمأن على انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات وإنضباط ودقة العمل، وشدد على ضرورة توفير الأجواء الهادئة أمام الطلاب داخل اللجان والتزام الجميع بالأدوار والمهام الموكلة إليهم وحال رصد أى تجاوزات يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك توزيع أوراق البوكليت على الطلاب في موعدها.

وتفقد فضل لجان مدرسة القلعة الإعدادية لمتابعة العمل وانتظام طلاب المدرسة بلجان الامتحانات، واطمأن على آليات توزيع أوراق البوكليت وفق المواعيد المحددة إلى جانب وضوح الأسئلة وعدم وجود أى مشكلات فنية، مشددا على على حق الطالب فى أجواء هادئة ومناخ ملائم لآداء الامتحان بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، على أن غرفة العمليات بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر وعلى مدار الساعة للرد على أى استفسارات والتعامل الفورى مع أى مشكلات طارئة خلال فترة الامتحانات، حيث يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 بجميع الإدارات التعليمية نحو 5593 طالبًا وطالبةً موزعين على 127 لجنةً.