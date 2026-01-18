قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الموارد المائية للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
لتحسين جودة الحياة.. اطلاق مبادرة أسوان بوابة مصر للتنمية الخضراء

انطلقت بمحافظة أسوان اليوم أول مبادرة نوعية تحت عنوان ( أسوان بوابة مصر للتنميه الخضراء ) ، والتى نظمتها مؤسسة شباب مصر للتنمية بالتعاون مع المركز العربى للتربية والتدريب، وذلك إستناداً للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030" لتحقيق تنمية بيئية وإقتصادية شاملة ، ورفع الوعى البيئى. 

وقال خالد عبد الحفيظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب مصر للتنمية أنه تم إطلاق المبادرة بشركة الصناعات الكيماوية كيما أسوان ، و التى تستهدف تحسين جودة الحياة من خلال محاور ثلاث محاور المجتمعات الخضراء ، الصناعات الخضراء ، السياحة الخضراء . 

وأضاف أن فاعليات المبادرة إستمرت على مدار ثلاثة أيام ، وتتناولت قضايا ، الطاقة المتجددة وإستخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق إنارة الليد الموفرة للطاقة فى المشروعات والتطوير الحضرى ، وتطوير مرافق صديقة للبيئة (مكاتب بريد ، مراكز شباب) ، والتنمية المجتمعية والوعى البيئى ، إضافة إلى إطلاق حملات توعية ، وتنظيم معارض فنية حول قضايا البيئة والمشروعات الخضراء الذكية ، وأنه تم تكريم المتميزين بيئياً فى مجالات الإبتكارات الخضراء فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب. 

بدوره أكد الدكتور طارق درويش رئيس المركز العربى الافريقى للتربية والتدريب، أن الهدف العام من إطلاق المبادرة، تحويل أسوان إلى نموذج رائد للتنمية المستدامة، يجمع بين الابتكار البيئي، الاستثمار الأخضر، والى جانب السعى إلى تحسين حياة المواطنين ، وتعزيز دور مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ محلياً ودولياً. 

وأشار إلى أن الفاعليات أقيمت بالتعاون مع القطاعات الصناعية متمثله فى شركة الصناعات الكيماوية كيما، و بحضور ومشاركة القيادات التنفيذية والمجتمعية والسياحية والتعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار تحقيق التكامل مع الرؤى الوطنية لربط مشروعات أسوان بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030. 

وكانت الفعاليات شهدت شرح أهداف المبادرة، والمبررات والأدوات واليات التنفيذ ومراحل المبادرة والاحتياجات اللازمة وإستراتجيات التشبيك والمشاركة بين كافة الجهات و الفئات بالمجتمع للوصول الى تحقيق هدف المبادرة الرئيسى ( أسوان الخضراء ). 

وشهد فعاليات إطلاق المبادرة المهندس سامح طلعت العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما بأسوان ، وخالد عبد الحفيظ محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب مصر للتنمية، والدكتور طارق درويش رئيس المركز العربى الافريقى للتربية والتدريب ، والدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائيه والسدود، والدكتور محمد محمود عبد الحميد إستشارى السلامه والصحه المهنيه والبيئه ونظم الجودة ، وبحضور الشيخ أحمد مصطفى الإدريسي رئيس رابطة الأدارسة بمصر والعالم العربى ، و محمد عبد الحفيظ رئيس شركة الشرق الأوسط للإتصالات ، ومسؤولى وقيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة والقطاع الخاص. 

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

