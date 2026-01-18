لتحسين جودة الحياة.. اطلاق مبادرة أسوان بوابة مصر للتنمية الخضراء

انطلقت بمحافظة أسوان اليوم أول مبادرة نوعية تحت عنوان ( أسوان بوابة مصر للتنميه الخضراء ) ، والتى نظمتها مؤسسة شباب مصر للتنمية بالتعاون مع المركز العربى للتربية والتدريب، وذلك إستناداً للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030" لتحقيق تنمية بيئية وإقتصادية شاملة ، ورفع الوعى البيئى.

وقال خالد عبد الحفيظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب مصر للتنمية أنه تم إطلاق المبادرة بشركة الصناعات الكيماوية كيما أسوان ، و التى تستهدف تحسين جودة الحياة من خلال محاور ثلاث محاور المجتمعات الخضراء ، الصناعات الخضراء ، السياحة الخضراء .

وأضاف أن فاعليات المبادرة إستمرت على مدار ثلاثة أيام ، وتتناولت قضايا ، الطاقة المتجددة وإستخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق إنارة الليد الموفرة للطاقة فى المشروعات والتطوير الحضرى ، وتطوير مرافق صديقة للبيئة (مكاتب بريد ، مراكز شباب) ، والتنمية المجتمعية والوعى البيئى ، إضافة إلى إطلاق حملات توعية ، وتنظيم معارض فنية حول قضايا البيئة والمشروعات الخضراء الذكية ، وأنه تم تكريم المتميزين بيئياً فى مجالات الإبتكارات الخضراء فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

بدوره أكد الدكتور طارق درويش رئيس المركز العربى الافريقى للتربية والتدريب، أن الهدف العام من إطلاق المبادرة، تحويل أسوان إلى نموذج رائد للتنمية المستدامة، يجمع بين الابتكار البيئي، الاستثمار الأخضر، والى جانب السعى إلى تحسين حياة المواطنين ، وتعزيز دور مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ محلياً ودولياً.

مبادرة

وأشار إلى أن الفاعليات أقيمت بالتعاون مع القطاعات الصناعية متمثله فى شركة الصناعات الكيماوية كيما، و بحضور ومشاركة القيادات التنفيذية والمجتمعية والسياحية والتعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار تحقيق التكامل مع الرؤى الوطنية لربط مشروعات أسوان بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030.

وكانت الفعاليات شهدت شرح أهداف المبادرة، والمبررات والأدوات واليات التنفيذ ومراحل المبادرة والاحتياجات اللازمة وإستراتجيات التشبيك والمشاركة بين كافة الجهات و الفئات بالمجتمع للوصول الى تحقيق هدف المبادرة الرئيسى ( أسوان الخضراء ).

وشهد فعاليات إطلاق المبادرة المهندس سامح طلعت العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما بأسوان ، وخالد عبد الحفيظ محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب مصر للتنمية، والدكتور طارق درويش رئيس المركز العربى الافريقى للتربية والتدريب ، والدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائيه والسدود، والدكتور محمد محمود عبد الحميد إستشارى السلامه والصحه المهنيه والبيئه ونظم الجودة ، وبحضور الشيخ أحمد مصطفى الإدريسي رئيس رابطة الأدارسة بمصر والعالم العربى ، و محمد عبد الحفيظ رئيس شركة الشرق الأوسط للإتصالات ، ومسؤولى وقيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة والقطاع الخاص.