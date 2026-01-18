المشدد 15 سنة لـ عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالشرابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة حيازة المواد المخدرة وأسلحة نارية بمنطقة الشرابية.

حيازة مواد مخدرة وبيعها

تلقى قسم شرطة الشرابية معلومات تفيد بقيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبيعها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وبندقية خرطوش و3 فرد محلى – عدد من الطلقات).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد البيع والربح والاتجار بالمخدرات والسلاح بغرض الدفاع عن تجارتهما المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.