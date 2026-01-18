سيارة ملاكي تصطدم بسور محور صفط اللبن وإصابة قائدها

اصطدمت سيارة ملاكى بسور محور صفط اللبن ما أسفر عن إصابة قائدها وحدوث كثافات مرورية أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمحور صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة من قائدها، مما أدى إلى اصطدامها بسور الطريق، فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وصولا إلى المريوطية، وإصابة قائدها، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وتسيير حركة المركبات.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.