لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر رئيس اتحاد المهندسين العرب، اختيار الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) نقابة المهندسين المصرية (ESE) لاستضافة اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد (ExC) لعام 2026 في القاهرة.

جاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية الذي عُقد في 12 يناير 2026.

ويعكس هذا الاختيار الثقة في القدرات المؤسسية لنقابة المهندسين المصرية، والتزامها بتعزيز ريادة الهندسة دعمًا للتنمية المستدامة.

وأعرب المهندس طارق النبراوي عن فخره واعتزازه لموافقة الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) على طلب نقابة المهندسين المصرية؛ لاستضافة اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد لعام 2026 بنقابة المهندسين المصرية.

وأضاف النبراوي، أن هذا الحدث الاستثنائي الذي تشهده مصر لأول مرة، يُعد تتويجاً لمكانة المهندس المصري دولياً، وتأكيداً على الدور الريادي لنقابتنا العريقة، حيث أن (WEFO) تجمع منظمات هندسية ووطنية لأكثر من 90 دولة لتمثل مهنة الهندسة عالمياً ويتخذ من اليونسكو بباريس مقراً لها.

ومن المقرر أن تجمع اجتماعات المجلس التنفيذي لعام 2026 قيادات الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية وممثليه لمناقشة أولوياته الاستراتيجية، وتبادل الخبرات الهندسية، وتعزيز رسالته باعتباره الصوت العالمي لمهنة الهندسة.

وأعلن الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية في بيان رسمي أن استضافة هذه الاجتماعات في القاهرة تؤكد استمرار تفاعل الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية مع أعضائه، كما تمثل اعترافًا بالدور التاريخي لمصر ومساهمتها الممتدة في مهنة الهندسة.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواعيد الاجتماعات، ومكان انعقادها، وبرنامجها الرسمي في حينه.