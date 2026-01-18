قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب
لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة
مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية
استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة
المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي
والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة
رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند
موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا
التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية

طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر رئيس اتحاد المهندسين العرب، اختيار الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) نقابة المهندسين المصرية (ESE) لاستضافة اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد (ExC) لعام 2026 في القاهرة.

جاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية الذي عُقد في 12 يناير 2026.

ويعكس هذا الاختيار الثقة في القدرات المؤسسية لنقابة المهندسين المصرية، والتزامها بتعزيز ريادة الهندسة دعمًا للتنمية المستدامة.

وأعرب المهندس طارق النبراوي عن فخره واعتزازه لموافقة الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) على طلب نقابة المهندسين المصرية؛ لاستضافة اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد لعام 2026 بنقابة المهندسين المصرية.

وأضاف النبراوي، أن هذا الحدث الاستثنائي الذي تشهده مصر لأول مرة، يُعد تتويجاً لمكانة المهندس المصري دولياً، وتأكيداً على الدور الريادي لنقابتنا العريقة، حيث أن (WEFO) تجمع منظمات هندسية ووطنية لأكثر من 90 دولة لتمثل مهنة الهندسة عالمياً ويتخذ من اليونسكو بباريس مقراً لها.

ومن المقرر أن تجمع اجتماعات المجلس التنفيذي لعام 2026 قيادات الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية وممثليه لمناقشة أولوياته الاستراتيجية، وتبادل الخبرات الهندسية، وتعزيز رسالته باعتباره الصوت العالمي لمهنة الهندسة.

وأعلن الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية في بيان رسمي أن استضافة هذه الاجتماعات في القاهرة تؤكد استمرار تفاعل الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية مع أعضائه، كما تمثل اعترافًا بالدور التاريخي لمصر ومساهمتها الممتدة في مهنة الهندسة.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواعيد الاجتماعات، ومكان انعقادها، وبرنامجها الرسمي في حينه.

المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر رئيس اتحاد المهندسين العرب الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية WFEO نقابة المهندسين المصرية ESE المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية طارق النبراوي نقابة المهندسين المهندسين المصرية

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ارشيفية

زورت إمضاء والدها المتوفي| تفاصيل حبس ربة منزل سنتين بالجيزة

ارشيفيه

السجن المشدد 10 أعوام لعامل بحوزته 100 طربة حشيش فى الدقهلية

ارشيفية

المشدد 15 سنة لـ عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالشرابية

بالصور

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

