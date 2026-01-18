الرقة تحت سيطرة الجيش.. تحرير سريع يغير خريطة شمال وشرق سوريا

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن مدينة الرقة شهدت ما وصفه بـ«تحرير سريع» جنّب المدينة إراقة الدماء، رغم تحذيرات سابقة من معركة واسعة النطاق.

وأوضح أن الجيش السوري دخل مدينة الرقة بعد أن سبقت قوات العشائر إلى داخلها ومهدت الطريق، ما أدى إلى بسط السيطرة الكاملة للحكومة السورية على المدينة.

وأضاف هملو، خلال رسالة له على الهواء، أن سيطرة الجيش السوري امتدت لتشمل الريفين الغربي والشرقي لمحافظة الرقة، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا لقوات الجيش من منطقة تل أبيض باتجاه المدينة، لافتًا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد، وفق المعطيات الميدانية، انتهاء الوجود العسكري لقوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل في محافظة الرقة.

قوات العشائر وعناصر قسد

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في منطقة الشدادي، بين قوات العشائر وعناصر من “قسد” يحاولون الفرار باتجاه مناطق القامشلي عبر الطريق الحدودي مع العراق.

وأوضح أن قوات العشائر تلاحق هذه العناصر، في ظل معلومات عن محاولتهم نقل معتقلين معهم باتجاه شمال شرق سوريا.

سيطرة الدولة السورية

وأشار خليل هملو، إلى أن محافظة دير الزور أصبحت بالكامل، بريفيها الغربي والشرقي، تحت سيطرة الدولة السورية، مع انتشار قوات من وزارة الدفاع إلى جانب أبناء العشائر.

دعوة لمقاتلي العشائر

كما لفت إلى توجيه دعوة لمقاتلي العشائر بعدم التقدم نحو مدينة الحسكة، والاكتفاء بتثبيت مواقعهم إلى حين وصول طلائع الجيش السوري، مؤكدًا أن التطورات الميدانية تعكس تغيرًا جذريًا في خريطة السيطرة شمال وشرق البلاد.