حليف ترامب في الكونجرس يُحذّر: توسع الجيش السوري ضد الأكراد قد يُعيد عقوبات «قيصر»

حذّر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي جراهام، من إعادة فرض العقوبات على سوريا وفقًا لقانون قيصر إذا خرجت الأمور عن السيطرة وتوسع الجيش السوري في أي عملية عسكرية ضد القوات الكردية.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه: "إذا استخدمت الحكومة السورية الجديدة القوة العسكرية ضد الأكراد السوريين و(قوات سوريا الديمقراطية)، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار هائلة في سوريا والمنطقة، وسيكشف لي كل ما أحتاج إلى معرفته عن هذا النظام الجديد".

وأضاف عبر منصة «إكس»: "إذا أقدمت الحكومة السورية على عمل عسكري، فسأبذل قصارى جهدي لإعادة تفعيل عقوبات قانون قيصر، وجعلها أشد وطأة".

وأفاد مصدر أمني سوري لوكالة «رويترز» للأنباء بأن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حلّقت فوق بلدات تشهد توترًا في شمال سوريا، حيث دارت اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل الكردية اليوم السبت.

ودعمت الولايات المتحدة «قوات سوريا الديمقراطية» لسنوات طويلة، لكنها الآن تدعم أيضًا السلطة الجديدة في دمشق، التي تشكلت عقب إسقاط حكم عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.