قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناريو جديد لـ «نهاية العالم» .. دراسة جديدة تحذّر من الشمس في اكتشاف علمي جديد
إذا لم تستثمر في أمريكا.. «ترامب» يُهدّد شركات الرقاقات الكورية والتايوانية برسوم تصل 100%
تقديرًا لمسيرتهم الوطنية.. وزارة الخارجية تنظم احتفالية لتكريم السفراء المُتقاعدين | صور
بعد تهديد ترامب بسبب جرينلاند .. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم
الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا بعد توغله جنوب لبنان .. ولا موعد للجنة الميكانيزم
بإطلالة جريئة أشعلت السوشيال ميديا.. «إليسا» تفتح قلبها: ليلة «جوي أووردز» سحر لا يُنسى|صور
عبد المنعم السعيد: الإدارة الأمريكية ترى في أزمة سد النهضة «فرصة دبلوماسية» | فيديو
حليف ترامب في الكونجرس يُحذّر: توسع الجيش السوري ضد الأكراد قد يُعيد عقوبات «قيصر»
بفستان أبيض ملائكي .. كواليس تحضيرات ميرنا جميل قبل حفل جوائز«جوي أووردز» | شاهد
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حليف ترامب في الكونجرس يُحذّر: توسع الجيش السوري ضد الأكراد قد يُعيد عقوبات «قيصر»

جراهام
جراهام
محمد على

حذّر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي جراهام، من إعادة فرض العقوبات على سوريا وفقًا لقانون قيصر إذا خرجت الأمور عن السيطرة وتوسع الجيش السوري في أي عملية عسكرية ضد القوات الكردية.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه: "إذا استخدمت الحكومة السورية الجديدة القوة العسكرية ضد الأكراد السوريين و(قوات سوريا الديمقراطية)، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار هائلة في سوريا والمنطقة، وسيكشف لي كل ما أحتاج إلى معرفته عن هذا النظام الجديد".

وأضاف عبر منصة «إكس»: "إذا أقدمت الحكومة السورية على عمل عسكري، فسأبذل قصارى جهدي لإعادة تفعيل عقوبات قانون قيصر، وجعلها أشد وطأة".

وأفاد مصدر أمني سوري لوكالة «رويترز» للأنباء بأن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حلّقت فوق بلدات تشهد توترًا في شمال سوريا، حيث دارت اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل الكردية اليوم السبت.

ودعمت الولايات المتحدة «قوات سوريا الديمقراطية» لسنوات طويلة، لكنها الآن تدعم أيضًا السلطة الجديدة في دمشق، التي تشكلت عقب إسقاط حكم عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام الكونجرس الأمريكي فرض قيصر عقوبات سوريا الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة بالقطاع الشمالي .. صور

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 17-1-2026

البنك المركزي

غدا..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه نيابة عن المالية.. تفاصيل

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد