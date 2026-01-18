قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
ولاء هرماس: ورد النيل تهديد حقيقي للأمن المائي ويجب تحويله لفرص اقتصادية

النائبة ولاء هرماس
النائبة ولاء هرماس
عبد الرحمن سرحان

قالت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامةللمجلس لمناقشة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، إنه يمثل خطرًا جسيمًا على كفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.

وأوضحت هرماس ، أن ورد النيل يصنف كأخطر عشب مائي على الإطلاق، ويحتوي على نسبة هائلة من الماء تصل إلى 93–96% من وزنه، مما يهدد الأمن المائي للدولة.

وأضافت: "إعاقته لتدفق المياه في المجاري المائية يشكل ثقلًا أمام المنشآت المائية ومحطات مياه الشرب وماكينات الري، كما يحتوي على مواد كيميائية تضر بنمو بعض المحاصيل، وقد يؤدي انتشار النبات إلى نفوق الأسماك بسبب نقص الأكسجين، ويشكل خطرًا على الصحة العامة كونه مأوى لبعض الكائنات الضارة وناقلات الأمراض مثل الملاريا."

وأكدت النائبة، أن العمل على إزالة ورد النيل فقط لم يعد كافيًا، مشددة على ضرورة تحويل الأزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال استغلال النبات.

واقترحت هرماس، إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة ورد النيل تقوم على عدة محاور:

التوعية المجتمعية بآثار ورد النيل وحث المواطنين على الإبلاغ عن تواجده.

رصد النبات باستخدام المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحديد أماكنه ومدى انتشاره، بما يمكن الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات الفورية.

الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل في صناعة الأعلاف، السماد العضوي، الورق، والوقود، بمشاركة القطاع الخاص في ضوء توجه الدولة لدعم الاستثمار.

وأشادت النائبة، بمبادرة وزارة الموارد المائية والري "تنمية مستدامة من قلب النيل"، لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تدريبها على استغلال النباتات المائية في صناعة المشغولات اليدوية، بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.

النواب البرلمان مجلس الشيوخ نواب

