ولاء هرماس: ورد النيل تهديد حقيقي للأمن المائي ويجب تحويله لفرص اقتصادية

قالت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامةللمجلس لمناقشة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، إنه يمثل خطرًا جسيمًا على كفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.

وأوضحت هرماس ، أن ورد النيل يصنف كأخطر عشب مائي على الإطلاق، ويحتوي على نسبة هائلة من الماء تصل إلى 93–96% من وزنه، مما يهدد الأمن المائي للدولة.

وأضافت: "إعاقته لتدفق المياه في المجاري المائية يشكل ثقلًا أمام المنشآت المائية ومحطات مياه الشرب وماكينات الري، كما يحتوي على مواد كيميائية تضر بنمو بعض المحاصيل، وقد يؤدي انتشار النبات إلى نفوق الأسماك بسبب نقص الأكسجين، ويشكل خطرًا على الصحة العامة كونه مأوى لبعض الكائنات الضارة وناقلات الأمراض مثل الملاريا."

وأكدت النائبة، أن العمل على إزالة ورد النيل فقط لم يعد كافيًا، مشددة على ضرورة تحويل الأزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال استغلال النبات.

واقترحت هرماس، إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة ورد النيل تقوم على عدة محاور:

التوعية المجتمعية بآثار ورد النيل وحث المواطنين على الإبلاغ عن تواجده.

رصد النبات باستخدام المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحديد أماكنه ومدى انتشاره، بما يمكن الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات الفورية.

الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل في صناعة الأعلاف، السماد العضوي، الورق، والوقود، بمشاركة القطاع الخاص في ضوء توجه الدولة لدعم الاستثمار.

وأشادت النائبة، بمبادرة وزارة الموارد المائية والري "تنمية مستدامة من قلب النيل"، لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تدريبها على استغلال النباتات المائية في صناعة المشغولات اليدوية، بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.