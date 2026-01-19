سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم

تستمع الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، 19 يناير 2026، للشهود في محاكمة 11 متهما بتهريب أشخاص خارج البلاد، في القضية المعروفة بـ«خلية التهريب».

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 259 لسنة 2025، جنايات الجيزة، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب