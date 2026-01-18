إنجا دورا ماركوس: نقول للعالم جرينلاند ليست للبيع

قالت إنجا دورا ماركوس خبيرة الشؤون السياسية، إن شعب جرينلاند يريدوا تفهم الموقف بشكل عام ومن العالم هم فيه الان.



وتابعت إنجا دورا ماركوس خبيرة الشؤون السياسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أنه نريد من العالم فهم حجم الضغوط التي نتعرض لها من رئيس الولايات المتحدة الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن يريد الاستحواذ على جرينلاند بشكل أو أخر.

وأكملت إنجا دورا ماركوس خبيرة الشؤون السياسية، أنه نريد أن نقول للعالم اجمع أننا ليس للبيع، ونرغب في أن يكون لدينا حق تقريرالمصير، مشيرة إلى أن الشعب في جرينلاند يريد الاستمرار في الدنمرك.

