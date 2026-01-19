قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
توك شو

مشاركون بدورة الأكاديمية العسكرية: تجربة فارقة تصنع قادة المستقبل

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
عادل نصار

أكد عدد من المشاركين في دورة الأكاديمية العسكرية المصرية أن التجربة مثلت نقلة نوعية فارقة في حياتهم المهنية والشخصية، وأسهمت في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وإدارة الأزمات وصناعة القرار في أصعب الظروف.

قال عمر مدحت خاطر، وكيل النائب العام، إن مجلس القضاء الأعلى طلب من الأعضاء الالتحاق بدورة الأكاديمية العسكرية، مشيرًا إلى أنها أحدثت فارقًا حقيقيًا في حياته.
وأوضح عمر مدحت خاطر، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، أن مدة الدورة استمرت 6 أشهر تعلم خلالها التأقلم مع ظروف مختلفة تتعلق بالطقس ونمط الحياة والطعام، وهو ما عزز القدرة على الصبر والانضباط.

صعوبات البداية ومهارات مكتسبة
وأضاف عمر مدحت خاطر أن من أصعب التحديات كان الابتعاد عن الأسرة، لكنه اعتبرها تجربة ثرية علمته الكثير، خاصة الالتزام بالوقت والاستيقاظ المبكر وتنظيم المهام اليومية خلال 20 دقيقة فقط. وأكد أنه اكتسب مهارات شخصية مهمة في التعامل مع مختلف فئات المجتمع، من خلال الاحتكاك اليومي بمواقف متنوعة داخل الدورة.

ملحق دبلوماسي: انضباط وتأقلم
من جانبه، قال جمال الدين محسن أحمد، ملحق دبلوماسي بوزارة الداخلية، إن اليوم داخل الأكاديمية يبدأ في الرابعة صباحًا، يعقبه الإفطار ثم المحاضرات، موضحًا أن غير المعتادين على النوم المبكر يواجهون صعوبة في البداية قبل التأقلم.
وأشار جمال الدين محسن أحمد إلى أن خلفيته الرياضية في المصارعة الرومانية ساعدته على الاستفادة من الدورة وتعزيز قدرته على التكيف مع ظروف غير معتادة، خاصة البعد عن الأسرة لفترات طويلة.

مدير مدرسة: الدورة تصنع قائدًا
بدوره، أكد الدكتور مصطفى كمال، مدير مدرسة الحياة الرسمية للغات، أن الأيام الأولى كانت شاقة، لكن البرنامج اليومي اتضح لاحقًا أنه مفيد للغاية، سواء على مستوى اللياقة البدنية أو الانضباط الذهني.

ووجه مصطفى كمال الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الدورات تسهم في إعداد قادة قادرين على إدارة التغيير والتعامل مع الكوارث والأزمات، مشيرًا إلى زيارة الرئيس للأكاديمية وحرصه على الاطمئنان على المشاركين.

تطبيق عملي داخل المؤسسات
وأوضح مصطفى كمال أنه طبق ما تعلمه في الأكاديمية داخل المدرسة، من خلال العمل بروح الفريق، وتحفيز العاملين، والتواصل المستمر معهم ومع أولياء الأمور، لمواجهة الشائعات سريعًا، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ويعزز روح الانتماء للوطن والالتزام بالقوانين واحترام الوقت.

الأكاديمية العسكرية كوادر قادرة إدارة الأزمات صناعة القرار

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

