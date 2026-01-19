سارة يوسف من الأردن لمصر في مسلسل أصحاب الأرض في رمضان 2026

أعلنت الممثلة الأردنية الشابة سارة يوسف عن مشاركتها في بطولة مسلسل "أصحاب الأرض" بجانب منة شلبي وإياد نصار، وتدور أحداثه حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

مسلسل أصحاب الأرض، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية الاختيار والحشاشين. ويشارك في بطولة مسلسل صحاب الأرض نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، أبرزهم منة شلبي، إياد نصار، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، الأردنية سارة يوسف، الأردني يزن عيد، والممثل الفلطسيني العالمي أدم بكري، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.