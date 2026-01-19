قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
دعاء اليوم الأول من شعبان .. ردده واغتنم الفرصة
لاعب ومدرب.. عقدة أمم أفريقيا تلاحق وليد الركراكي
إعلام عبري: واشنطن تنشر منظومة باتريوت في المنطقة لمواجهة إيران
إذاعة جيش الاحتلال: إخلاء عاجل لمستشفى وولفسون تحسبا لتصعيد عسكري مع إيران
الإيجار القديم| أزمة السكن البديل والشكاوى المتبادلة بين المالك والمستأجر.. برلماني يكشف المستجدات
الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سارة يوسف من الأردن لمصر في مسلسل أصحاب الأرض في رمضان 2026

سارة يوسف
سارة يوسف
أوركيد سامي

أعلنت الممثلة الأردنية الشابة سارة يوسف عن مشاركتها في بطولة مسلسل "أصحاب الأرض" بجانب منة شلبي وإياد نصار، وتدور أحداثه حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار. 

مسلسل أصحاب الأرض، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية الاختيار والحشاشين. ويشارك في بطولة مسلسل صحاب الأرض نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، أبرزهم منة شلبي، إياد نصار، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، الأردنية سارة يوسف، الأردني يزن عيد، والممثل الفلطسيني العالمي أدم بكري، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.

سارة يوسف اخبار الفن نجوم الفن

