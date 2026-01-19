إعلام عبري: واشنطن تنشر منظومة باتريوت في المنطقة لمواجهة إيران

أفادت “القناة 12” العبرية بأن الولايات المتحدة نشرت منظومة باتريوت في عدد من دول المنطقة مع نهاية الأسبوع، في خطوة تعكس رفع مستوى الجاهزية الأمنية.

وفي السياق ذاته، ذكرت “القناة 13” العبرية أنه في ظل التوتر المتصاعد مع إيران، توجه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس في زيارة إلى اليونان، بينما سافر وزير الخارجية جدعون ساعر إلى التشيك لإجراء مشاورات سياسية وأمنية.

من جهتها، نقلت “قناة كان” العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء جلسة أمنية مصغرة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار القيادات الأمنية.

وأكدت “القناة 13” العبرية نقلًا عن مسؤولين أن حالة التأهب ما زالت مستمرة على جميع الجبهات، مع بقاء احتمال اندلاع مواجهة مع إيران قائمًا خلال الفترة المقبلة.