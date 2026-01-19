نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تفاصيل إطلالة نانسي عجرم..

وظهرت نانسي عجرم ، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون البرنجدى المكشوف من الاكتاف من تصميم العلامة التجارية Solace London، وبلغ سعره إلى 66 ألف جنيه، ونسقته مع سلسلة طويلة من دار المجوهرات الشهيرة Tiffany & Co ويصل سعرها إلى 92 ألف يورو، أي ما يعادل 5 ملايين جنيه.



وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.





كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



