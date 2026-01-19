قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شركة المياه تبحث التوسع فى إنشاء محطات التحلية لمواجهة التوسع العمراني بمطروح

خلال جولة نائب رئيس الشركة القابضة على محطات التحلية
خلال جولة نائب رئيس الشركة القابضة على محطات التحلية
ايمن محمود

  عقد اللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماع و المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وقيادات الشركة ناقش خلال الاجتماع  الخطط الاستراتيجية الطموحة لتطوير منظومة تحلية المياه في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث آليات تنفيذ مشروعات جديدة لإنشاء محطات تحلية إضافية، فضلاً عن خطط توسعة ورفع طاقات المحطات الحالية، وذلك لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وضمان تحقيق الأمن المائي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في المناطق الساحلية مثل مطروح.

وأكد اللواء عاصم شكر أن الدولة تضع قضية المياه على رأس أولوياتها، وتعمل من خلال استثمارات ضخمة وخطط مدروسة على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، لتحقيق الاستقرار في الإمدادات وخدمة أبناء المحافظة على الوجه الأمثل.

وأعرب  المهندس أحمد  الدسوقي عن تقديره لهذه المتابعة المستمرة من القيادة، لتكون دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهد،. 

 وأكد  أن شركة مياه مطروح تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، والذي يظل المحور الأساسي لكافة الجهود والتطويرات.

