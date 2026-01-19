قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مع انتهاء فترة عمله بالقاهرة .. مصر تكرم المدير القُطري لصندوق إيفاد

خلال التكريم
خلال التكريم
هاجر رزق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمد عبد القادر، المدير القُطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، مع انتهاء فترة عمله في مصر، كما استقبلت فريج جيجان، المدير القطري الجديد للصندوق في مصر.

و حرصت المشاط على تكريم الدكتور محمد عبد القادر، متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة، ومعبرةً عن تقديرها للتنسيق المستمر والعمل المشترك لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وتناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه مع دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أصبحت عملية متابعة تنفيذ المنح والتمويلات التنموية أكثر فعالية واتساقًا مع خطة التنمية، مشيرة إلى ضرورة تعظيم فعالية الاستفادة من المنح التنموية بما يحقق فائدة مباشرة للمواطنين.

و ناقش الجانبان أحدث تطورات التعاون المشترك، وعلى رأسها مشروع CROWN ضمن برنامج «نُوَفِّي»، كما استعرض الجانبان مستقبل العلاقات المشتركة، في ضوء «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عبد القادر، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التعاون المثمر طوال السنوات الماضية، والمتابعة المستمرة من أجل تعزيز فعالية الشراكة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» مثلت دفعة قوية للتعاون بين الحكومة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وكان مصدر فخر وإعزاز كبير أن يتم اختيار الصندوق كشريك تنمية رئيسي في محور الغذاء.

بينما قال فريج جيجان، "إنه لشرفٌ كبير التواجد في مصر وخلافة الدكتور محمد عبد القادر كمدير قطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، مضيفًا أن الصندوق سيعمل عن كثب مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والحكومة المصرية من أجل المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة وتعزيز جهود التنمية الزراعية والريفية".


وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها البالغ لجهود الدكتور محمد عبد القادر خلال فترة توليه رئاسة المكتب القطري لإيفاد بالقاهرة على مدار خمس سنوات، مشيدةً بدوره المحوري في دعم التعاون المشترك وتعزيز التنمية الريفية، خاصة من خلال مساهمته الفاعلة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"– محور الغذاء، ودعمه المتواصل لتصميم والتفاوض على المشروعات ضمن محور الغذاء، بما يتسق مع أولويات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

كما رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد فريج جيجيان في منصبه الجديد، معربةً عن تطلعها إلى بناء شراكة مثمرة خلال المرحلة المقبلة، وتعميق التعاون مع "إيفاد" في ضوء أولويات الدولة المصرية، خاصة في مجالات التنمية الزراعية، والتمكين الاقتصادي بالمناطق الريفية، وتحقيق نمو شامل ومستدام.


وأشادت بالزيارة التي قامت بها الوزارة إلى أسوان لمتابعة تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، الذي يساهم في تمويله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحة أن المشروع له تدخلات فعالة وجوهرية انعكست على حياة المواطنين من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وكذلك المرأة الريفية المعيلة، وغيرها من الفئات في أكثر من محافظة.


وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الشراكة مع إيفاد تمتد لأكثر من أربعة عقود، وأسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم التنمية الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

رانيا المشاط إيفاد تكريم نُوَفِّي

