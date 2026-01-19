قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع مدافع كريستال بالاس

كريستال بالاس
كريستال بالاس
مجدي سلامة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده بشكل رسمي مع مارك جويهي، قادما من صفوف فريق كريستال بالاس.

وقع اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا على عقد يمتد حتى صيف عام 2031.  

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية في بريطانية فأن مانشستر سيتي تعاقد مع مارك جيهي بـ 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت وحق في نسبة من قيمة بيعه مستقبلًا.

كان عقد جيهي مع كريستال بالاس سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكان بإمكانه مغادرة النادي كلاعب حر عند انتهاء عقده في 30 يونيو.

وقال مارك جيهي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "أنا سعيد للغاية وفخور بشكل لا يصدق بكوني لاعبًا في السيتي، وأشعر أن هذه الخطوة هي تتويج لكل الجهد الذي بذلته في مسيرتي، وأنا الآن في أفضل نادٍ في إنجلترا، وجزء من فريق رائع من اللاعبين، إنه شعور رائع أن أقول ذلك.  

وأضاف: ""أريد أن أتطور كلاعب وكشخص، وأعلم أن ذلك سيحدث في هذا النادي، أحب كرة القدم - لقد منحتني الكثير لفترة طويلة - والقدرة على مواصلة تطوري في مانشستر سيتي هي لحظة مميزة حقًا بالنسبة لي ولعائلتي".

واختتم: "أنا متشوق للغاية للبدء الآن، وأريد أن ألتقي بزملائي في الفريق، وأتدرب بجد، وأفهم ما يتوقعه المدرب مني، ثم أُظهر لجماهير السيتي ما يمكنني فعله".

انضم جيهي إلى كريستال بالاس في يوليو 2021 قادمًا من تشيلسي، وشارك في 188 مباراة مع الفريق، وعين قائدًا قبل انطلاق موسم 2024-2025، وقاد الفريق للفوز بأول لقب كبير في تاريخه، وهو كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو.

يعد المدافع ثاني صفقات السيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد انضمام المهاجم أنطوان سيمينيو من بورنموث في صفقة بلغت قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر سيتي مارك جويهي كريستال بالاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

نسرين طافش

بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

القلقاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس

نيللي كريم

ناقد موضة يحرج نيللي كريم بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards.. شاهد

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد