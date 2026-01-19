مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع مدافع كريستال بالاس

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده بشكل رسمي مع مارك جويهي، قادما من صفوف فريق كريستال بالاس.

وقع اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا على عقد يمتد حتى صيف عام 2031.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية في بريطانية فأن مانشستر سيتي تعاقد مع مارك جيهي بـ 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت وحق في نسبة من قيمة بيعه مستقبلًا.

كان عقد جيهي مع كريستال بالاس سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكان بإمكانه مغادرة النادي كلاعب حر عند انتهاء عقده في 30 يونيو.

وقال مارك جيهي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "أنا سعيد للغاية وفخور بشكل لا يصدق بكوني لاعبًا في السيتي، وأشعر أن هذه الخطوة هي تتويج لكل الجهد الذي بذلته في مسيرتي، وأنا الآن في أفضل نادٍ في إنجلترا، وجزء من فريق رائع من اللاعبين، إنه شعور رائع أن أقول ذلك.

وأضاف: ""أريد أن أتطور كلاعب وكشخص، وأعلم أن ذلك سيحدث في هذا النادي، أحب كرة القدم - لقد منحتني الكثير لفترة طويلة - والقدرة على مواصلة تطوري في مانشستر سيتي هي لحظة مميزة حقًا بالنسبة لي ولعائلتي".

واختتم: "أنا متشوق للغاية للبدء الآن، وأريد أن ألتقي بزملائي في الفريق، وأتدرب بجد، وأفهم ما يتوقعه المدرب مني، ثم أُظهر لجماهير السيتي ما يمكنني فعله".

انضم جيهي إلى كريستال بالاس في يوليو 2021 قادمًا من تشيلسي، وشارك في 188 مباراة مع الفريق، وعين قائدًا قبل انطلاق موسم 2024-2025، وقاد الفريق للفوز بأول لقب كبير في تاريخه، وهو كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو.

يعد المدافع ثاني صفقات السيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد انضمام المهاجم أنطوان سيمينيو من بورنموث في صفقة بلغت قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني.