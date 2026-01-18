مدافع كريستال بالاس يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن اجتياز مارك جويهي، مدافع فريق كريستال بالاس الفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى مانشستر سيتي.

أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جويهي اجتاز الفحص الطبي في مانشستر سيتي بنجاح، وبات قريبًا من الانضمام لصفوف الفريق السماوي.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس" :"أكمل مارك جويهي الفحوصات الطبية في مانشستر كلاعب جديد في نادي مانشستر سيتي".

وأضاف: "تم إتمام الصفقة مع كريستال بالاس قبل يومين، بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى إضافات ليصل إجمالي الصفقة إلى 30 مليون جنيه إسترليني".

واختتم: "سيوقع جويهي عقده مع مانشستر سيتي خلال الساعات المقبلة".