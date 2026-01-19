تقارير: الاتحاد الأفريقي يفتح تحقيقًا تأديبيًا بحق مدرب السنغال

كشف الصحفي الغاني، ميكي جونيور، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فتح رسميًا إجراءات تأديبية بحق المدير الفني لمنتخب السنغال، بابي ثياو، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المدرب السنغالي يواجه خطر التعرض لعقوبة إيقاف طويلة، قد تحرمه من قيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي هذا التحرك عقب الواقعة المثيرة للجدل خلال المباراة النهائية أمام المغرب، حينما أشارت التقارير إلى أن ثياو طالب لاعبيه بمغادرة أرضية الملعب والتوجه إلى غرف الملابس، احتجاجًا على قرار الحكم، جان جاك ندالا، باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي.

وأشار ميكي جونيور إلى أن هذا القرار قد تكون له تبعات كبيرة، لا تقتصر على منتخب السنغال فحسب، بل تمتد لتؤثر على صورة كرة القدم الأفريقية على الساحة العالمية.