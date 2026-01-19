إصابة توريس وغيابه عن مباريات أبطال أوروبا والليجا مع البلوجرانا

يواجه نادي برشلونة مشاكل جديدة على صعيد الإصابات، فلقد أنهى فيران توريس مباراة برشلونة أمس /الأحد/ أمام ريال سوسيداد وهو يعاني من مشكلة عضلية، وذلك وفقا لما ذكرته اليوم /الإثنين/ صحيفة "آس" الإسبانية.

ولن يسافر فيران مع الفريق إلى براج لمواجهة سلافيا براج، كما سيغيب عن مباراة الدوري الإسباني يوم الأحد أمام ريال أوفييدو.

ومع ذلك، قد يأمل برشلونة في «معجزة طبية» تتيح استعادة فيران في الوقت المناسب قبل نهاية الأسبوع، إذ لا تُعتبر الإصابة خطيرة.

كما سيغيب لامين يامال هو الآخر عن مباراة دوري أبطال أوروبا أمام فريق براج بسبب الإصابة.