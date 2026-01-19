أكسيوس: باريس لن ترد إيجابيا على دعوة المشاركة بمجلس السلام بشأن غزة

كشف موقع أكسيوس الأمريكى عن تصريحات لمسؤول فرنسي، أكد فيها أن باريس لا تنوي الرد إيجابا على دعوة المشاركة في مجلس السلام بشأن غزة.

و أضاف المسؤول ، أن مجلس السلام في غزة يطرح تساؤلات جوهرية في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكل الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق أفاد موقع "أونيت" الإخباري البولندي بأن الرئيس البولندي كارول نابروتسكي دُعي للانضمام إلى مجلس السلام الذي سيشرف على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو دُعي أيضاً للانضمام إلى المجلس، ورحبت بالدعوة.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان رسلان زيلديباي، إن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توقاييف، تلقى دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للانضمام إلى مجلس السلام في غزة؛ لتصبح إحدى الدول الأعضاء المؤسسة فيه.

وأضاف زيلديباي، حسبما أوردت وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، أن توقاييف بعث رسالة إلى نظيره الأمريكي للتعبير عن خالص امتنانه وتأكيد موافقة كازاخستان على الانضمام إلى المجلس.

وأكد الرئيس الكازاخي التزام بلاده بالمساهمة في إحلال سلام دائم في الشرق الأوسط وتعزيز الثقة بين الدول وإرساء الاستقرار العالمي.

وأشارت الأوساط الدبلوماسية الكازاخية إلى أن هذه الدعوة تعكس تقديرًا لمساهمة كازاخستان في الاستقرار والأمن العالميين، بما في ذلك الجهود المبذولة للمساعدة في حل الوضع في غزة والشرق الأوسط.