رفع 600 طن مخلفات من حرم الطريق الدائري بمنطقة أرض اللواء في العجوزة

قال محافظ الجيزة المهندس عادل النجار إنه تم تنفيذ حملة نظافة ليلية على حرم الطريق الدائري بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة، وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

وأضاف النجار، في بيان اليوم الاثنين، أن الحملة أسفرت عن رفع 29 نقلة بإجمالي نحو 600 طن من المخلفات؛ مما ساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة وتحسين مستوى النظافة بها.

وأوضح أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالمحاور والطرق الرئيسية؛ حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة ورئيس حي العجوزة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتنسيق الدائم مع هيئة النظافة والتجميل؛ للحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، ومنع عودة التراكمات مرة أخرى.

كما ناشد المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت التجارية التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والمظهر الحضاري للمحافظة.